在港式西餅中，大家是否還記得一款叫黃梅花籃，又名黃梅占蛋糕或是果占籃的西餅嗎？黃梅即是杏脯(Apricot)，是水果的一種，做成果醬，以前的人習慣叫「占」(Jam)，故有此名。以往總是佔餅店凍櫃一席，時移世易，已甚少在坊間見到。至於可愛花籃的造型，是由圓柱狀的海綿蛋糕組成，裏裏外外填滿奶油忌廉，再沾上烘焗過的椰絲；面層周邊唧上奶油圈，中心再填滿黃梅果醬。咬下去，先是吃到軟滑的奶油，繼而吃到鬆軟的蛋糕，並滲出陣陣椰香。入口充滿濃郁的黃梅香味，酸酸甜甜。相信就是這多元的層次和味道，才令它成為不少人的童年回憶。

材料：(10件)

A) 海綿蛋糕

蛋白110克

砂糖75克

蛋黃 65克

溫水 30克

鹽1.5克

雲呢拿香油 ½茶匙

菜油 30克

低筋麵粉90克

註：以上使用加大蛋約3隻

B) 裝飾

椰絲(炒香) 40克

黃梅果醬150克

(Apricot Jam)

冧酒1湯匙

(Dark Rum)

C) 牛油忌廉 (約340克)

牛油200克

蛋白30克

砂糖90克

水40克

檸檬 1片

牛油忌廉做法：

1) 用電動打蛋器把蛋白打成泡沫狀待用。

2) 砂糖+水+檸檬片一同煮滾，煮至約110℃即時撞落蛋白泡沫內，需邊加邊打至蛋白霜細緻均勻，然後放涼使用。

3) 牛油打軟後，分次把蛋白霜加入，打至柔軟順滑便可使用。

註：這款牛油忌廉能於室溫放置1天左右，至於未用完的，建議包封後冷藏，保存期約7至10天。冷藏過的需室溫回軟後，再打至順滑便可使用。

工具：焗盤(30x25cm)、5cm圓切模、電動打蛋器、白報紙(白雞皮紙)、矽膠刮刀、刮板、

單柄鍋、蛋糕紙托、唧花嘴(8齒)、唧花袋(2個)

預備工作：

1. 蛋白蛋黃分開；麵粉過篩待用

2. 椰絲用中火炒至微啡，放涼使用

3. 焗盤(30x25cm)鋪入白報紙

4. 黃梅醬隔水加熱軟化，拌勻後加入少許冧酒稀釋，然後裝入唧袋待用

註：冧酒有稀釋和提味作用，如不喜歡可用熱水代替

5. 預熱焗爐150℃，中層，上下火

做法：

1) 蛋白+半份糖，用電動打蛋器打至乾性發泡。

2) 另一碗內，蛋黃+半份糖+鹽+水打至粗泡便可。

3) 順序加入菜油、香油拌勻，再加入半份蛋白霜拌勻。

4) 篩入全部麵粉快速拌勻後，再拌入餘下的蛋白霜，拌勻後倒入模中抹平。

5) 放入焗爐中層，上下火，150℃焗25分鐘，改溫180℃焗3-5分鐘至表面上色便可取出。

6) 出爐輕敲一兩下，翻轉蛋糕再撕去底紙，放涼後切出小圓片(5-5.5cm)蛋糕。

註：蛋糕片厚度約2cm，兩片重叠後，圓柱高度4-4.5cm為宜。

7) 兩片蛋糕中間抹上牛油忌廉組成圓柱形，周邊薄抹忌廉後再蘸上椰絲，然後分別墊上紙托。

8) 唧花袋裝上花嘴和牛油忌廉後，在蛋糕頂層的周邊唧一圈忌廉，中間填滿黃梅果醬即成。

溫馨提示：

1. 本集使用的黃梅果醬在旺角新信興海味購得。另外，在HKTVmall搜尋「金環牌-黃梅果醬」也可找到。

2. 本集使用的黃梅果醬是南非出產的「金環牌黃梅醬」一罐重900克。這款果醬口味比較正宗，完全是童年回憶的味道，同時也吃到經典茶餐廳的口味。原因是本地多數餅店做的西餅或茶餐廳做的油占多士，也多是用這個品牌。如果要DIY味道比較正宗的黃梅花籃蛋糕，相信這個品牌是不二之選。

示範：Cannes Cheung

攝影：葉天榮、潘志聰

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！