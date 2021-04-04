現代人重視健康，就算食甜點蛋糕亦要小心選擇。尖沙嘴商場這間Café，就以無麩質菜單聞名，最近與希臘美容品牌KORRES合作，配合黑松抗氧化的主題，推出限定的黑松森林希臘乳酪蛋糕（$88/件），即日起供應至5月20日。

Infiniti C糕點總監October透露，今次特別把經典的黑森林蛋糕改良成Red Forest，使用杏仁粉及羅漢果糖製作蛋糕基底，以抗氧化的藍莓及士多啤梨取代車厘子，加入100%法國黑朱古力及正宗希臘乳酪，口感潤滑不膩，蛋糕頂層的黑色擠花用上可食用活性碳，全以健康食材入饌。凡買一件限定蛋糕，即可獲贈品牌的冰河黑松抗重力拉提3D精華體驗套裝（價值$155）。想吃下午茶又怕太甜致肥﹖這裏是個不錯的選擇。

Infiniti C

地址：九龍尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 2樓LA202號舖

電話：6880 1854

營業時間：星期一至四及日10am-9pm，星期五至六10am-9:30pm

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