四川酸辣三絲羹

材料:

盒裝豆腐 半盒

冬筍絲 20克

金菇絲 20克

甘筍絲 20克

雞絲 20克

木耳絲 20克

蛇膠絲 60克

清雞湯800毫升

生粉 40克

陳醋 少許

Tabasco辣椒醬 少許

豆瓣醬 適量

老抽 少許

蠔油 少許

鹽 少許

糖 少許

雞粉 少許

做法:

1. 先把所有材料切成絲。把冬筍絲、甘筍絲、雞絲、木耳絲、蛇膠絲汆水,之後盛起瀝乾水,備用。

2. 把清雞湯煮滾,將冬筍絲、甘筍絲、雞絲、木耳絲、蛇膠絲加進去,接着下豆瓣醬、Tabasco、陳醋、雞粉、鹽、糖調味,然後煮滾。

3. 熄火,慢慢邊攪拌邊倒入生粉水,待湯羹變稠身,開火煮至呈現蝦眼水狀態,才下豆腐絲及金菇絲,輕輕攪拌,下老抽及蠔油增加顏色。當湯羹再次滾起,即可以關火上桌。

Hot and Sour Soup in Sichuan-Style

Ingredients:

Packaged tofu 1/2 pack

Bamboo shoot 20g, shredded

Enoki mushroom 20g, shredded

Carrot 20g, shredded

Chicken meat 20g, shredded

Cloud ear mushroom 20g, shredded

Eel fish maw 60g, shredded

Chicken stock 800ml

Corn starch 40g

Aged Zhenjiang vinegar little

Tabasco chilli sauce little

Chilli bean sauce some

Dark soy sauce little

Oyster sauce little

Salt little

Sugar little

Chicken powder little

Method:

1. Shred all ingredients. Blanch shredded bamboo shoot, carrot, chicken, cloud ear mushroom and eel fish maw, drain and set aside.

2. Bring chicken stock to a boil, tip shredded bamboo shoot, carrot, chicken, cloud ear mushroom and eel fish maw, then season with chilli bean sauce, Tabasco chilli sauce, aged Zhenjiang vinegar, chicken powder, salt and sugar, bring to a boil.

3. Turn off the heat, add corn starch and water mixture slowly while stirring, when the soup thickens, turn the heat on and simmer, add shredded tofu and enoki mushroom, stir gently, darken the soup with dark soy sauce and oyster sauce. When the soup boils up again, turn heat off and serve.

