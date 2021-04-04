約朋友外出聚餐，最佳選擇莫過於放題。佐敦一帶向來都有很多放題店，最近又多一間加入戰場，和牛燒肉一郎獨家引入以啤酒釀、大豆、麥料等12種飼料養大，油花均勻的小田A4和牛。店舖佔地7,000呎，純白裝修風格簡潔，另外有圍繞店內的燒肉新幹線，客人點菜後，火車送餐到客人面前，非常特別。

總共有A至F六款和牛放題套餐，最平A餐$298就有交易，最貴的F餐周末要$938！價錢相當不便宜。如果想吃這裏獨家引入的小田牛，要D餐以上才提供任食，A-C餐則只供應澳洲及美國和牛。

食物必點舟·盛盒，非常豐富，內有美國和牛、澳洲和牛、日本産豚肉、日本雞肉、海鮮及野菜，而且最平的A餐已吃得到，相當抵食。如果熱愛和牛又財力十足，F餐限定的鹿兒島小田A4和牛特選盛合就不容錯過，有7種小田和牛部位，如牛西冷、里脊肉等，牛西冷油花分佈平均，燒好後入口油香十足，牛味香濃。

除了燒肉部位，還有甚少放題店提供的和牛壽司，「牛肉壽司是日本很受歡迎的菜式，在香港吃生牛肉，不是太普遍，但是我高度推介大家可以嘗試一下生牛肉的口感。」品牌製作人釜谷將史說。壽司有刺身亦有炙燒選擇，如果另外加錢，就可配海膽、魚子醬或三文魚子。壽司賣相高質，生牛肉入口軟嫩。

裝修簡潔，環境舒適寬敞，是放題店少有的高格調，價錢亦的確是一分錢一分貨，是否上門就得看閣下財力及胃口如何了。

和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm (疫情期間營業至10pm)

採訪、攝影：《飲食男女》

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