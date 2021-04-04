超過一年的疫情，香港人去不到日本旅行，惟有想辦法扮去了日本。好像這間在中環蘭桂坊開業數個月的串燒店，門面非常吸睛，以大量的櫻花擺設做裝飾，晚上來頗有氣氛。環境寬敞舒適，有不少打卡位，難怪特別多年輕人捧場。

店子由大廚Roger主理，入行三十年，經驗豐富，曾經是南蠻亭的第一代師傅，當年招呼過不少名人明星。餐牌以雞串燒為主，亦有牛肉、羊架和海鮮，選擇不多，平均三四十元一串起，以同區來說，也不算太貴。

用料新鮮，內臟如雞肝、雞心和雞腎用日本阿尾雞，賣相吸引，雞肝燒至七成熟，軟滑甘香，難得醬汁不會太甜。雞心和雞腎的火候同樣恰到好處，味道新鮮，雞心大而爽彈。雞翼燒取新鮮黃油雞翼，師傅將雞翼慢慢燒勻四面，皮脆肉滑。雞皮不可錯過，去肥之後再生燒，像薯片般脆，一點都不肥膩。

紫蘇葉雞皮蝦卷，不是四處都吃到，因為要花很多工夫來準備。師傅將原塊新鮮雞皮去肥之後，再用來捲住日本紫蘇葉和新鮮海蝦，外層香脆，惹味芳香。

為保持新鮮，師傅堅持每日串製串燒，像白鱔便是全條買回來劏，新鮮彈牙又有鱔味。羊扒也好吃，要五成熟便五成熟，肉質嫩滑帶些少羶味。北海道刺身帶子，賣相普通，但切開就知厲害，燒到半生熟，入口鮮嫩多汁。最後來一客飯糰，燒到像飯焦般乾身，用紫菜包住吃，不過柯打至少要等15分鐘。

整體上這店用料新鮮，調味剛好，火候亦恰當。唯一的缺點是人手不夠，全晚只有一個串燒師傅，繁忙時上菜會較慢。

採訪、攝影：《飲食男女》

京都一串

地址：中環雲咸街31號地庫C-D號舖

電話：9078 2016

營業時間：星期一至六 12nn-3pm，6pm-10pm

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！