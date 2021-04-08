高手在民間，《街坊廚神》為大家搜羅各隱世街坊，為大家介紹家常又高質素的菜式。

今集出場的廚神是Michael和小0。

他們在小學三四年級已經認識，現在更是在同一間公司工作。他們笑言：「不幸的話每天也會見面。」相識多年經常見面是因為有着共同嗜好，喜歡烹飪喜歡攝影，互相影響，互相學習。最近更喜歡露營，把廚房搬到戶外，在天幕下點起爐具。

這次Michael和小0示範一道自創的蘇梅鮑魚骨Pita，融合了福建菜、日式調味料和中東麵包三個截然不同的風味。Michael的媽媽是福建人，每逢冬天都會把肥豬肉炆煮，蒸饅頭夾着肉吃。他把肥豬肉改為鮑魚骨。鮑魚骨是由豬肉檔老闆介紹，原本是用來煲湯，但他就把鮑魚骨改為炆煮。鮑魚骨是豬頭牙骹的位置，由於經常郁動，肌肉很發達，帶有軟筋，質感軟嫩有肉味。買鮑魚骨時，他千叮萬囑肉檔老闆不要斬開，因為斬開了會有很多碎骨，吃的時候會噎到。在調味上，由傳統的紹酒、冰糖和豉油改為料理酒、味醂、醬油、梅酒和冰糖。蘇梅鮑魚骨配上自家製彼得包Pita，再加上爽脆的羽衣甘藍和新鮮紫蘇葉，味道豐富有層次。

蘇梅鮑魚骨Pita

製作時間：2小時

蘇梅鮑魚骨材料：

鮑魚骨 2件

紫蘇葉 數片

羽衣甘藍 數片

京葱 1條

薑片 2片

梅酒 500毫升（份量視乎個人口味）

梅子 2粒

Pita材料 （可做出8口袋）：

高筋麵粉 200克

速發酵母 3克

白砂糖 5克

鹽 1克

室溫水 120克

炆煮鮑魚骨做法：

1.鮑魚骨洗淨，加薑放入冷水細火煮約10分鐘出水，然後用清水洗淨抹乾備用

2.將梅子壓爛，備用

3.京葱切段，落油爆香京葱至金黃色

4.放入鮑魚骨及3-4湯匙日本醬油、4湯匙日本料理酒、4湯匙日本味醂 、2粒冰糖 、梅酒和梅子，加水蓋過鮑魚骨

5.以大火煲滾後再調至中火慢煮大約一個半鐘 （期間不斷將肉轉換位置，確保每一面都平均受熱）

6.煮至收汁完成

Pita做法：

1.酵母放入室溫水中備用

2.高筋麵粉、白砂糖和鹽倒入大盆中再混入酵母水，搓勻至成麵糰

3.醒麵10分鐘

4.將麵糰搓至不黏手，把麵糰拉開見有薄膜，便可搓圓麵糰，麵糰收口向下

5.麵糰上鋪上保鮮紙或濕毛巾後進行發酵約1小時第一發

6.把麵糰摺叠壓走空氣，平均分成約4份

7.每份麵糰再搓圓，麵糰收口向下

8.麵糰上鋪上保鮮紙或濕毛巾靜待10分鐘

9.取出麵糰，底面灑上少許高筋粉麵糰，再以棍擀壓平圓形餅狀約2-3mm厚度

10.進行第二發發酵約30分鐘後就可以烤烘

11.爐開中火，用平底鑊不需加油，烘至餅底少許硬度，翻轉煎另一邊，見完全膨脹，煎至兩面金黃即成 （期間翻一翻餅兩面，以免變燶）

12.將烘好的Pita一開二，放羽衣甘藍、紫蘇葉、鮑魚骨，最後放入經炆煮的京葱及醬汁就完成。

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