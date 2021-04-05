近年懷舊風起，魚腸成了熱門菜饌，很多酒家都大賣雞蛋焗魚腸。領教過整缽蒸好的魚腸放下油裏炸香表面，油兮兮、滾燙燙的端上桌來，我看了也不敢下箸。既然有現成的「正」魚腸，何不弄個煎芋餅來應景？我只下了些許肥臘肉，已是甘香無比了。

材料：

芋頭 400克

肥臘肉 100克

魚腸 1杯(洗淨計)

鹽 1茶匙

白醋 2茶匙

薑 1塊，約核桃大小

青葱 2棵

芫荽 1棵

大雞蛋 1隻

生粉 2茶匙

胡椒粉 1/4茶匙

鹽 1/2茶匙＋少許

糖 1茶匙

紹酒 2茶匙

麻油 1茶匙

油 2湯匙

預備：

1.魚腸撕去肥油和魚肝，肝留用（1）。剪開魚腸（2），先用鹽抓洗，加些白醋去腥，拌勻後沖淨，瀝水，剪成6厘米段，放在碗內。

2.臘肉去皮切小粒（3），青葱、芫荽亦切小粒（4）。芋頭去皮，在大碗內磨下芋蓉（5），加入雞蛋、鹽1/2茶匙拌勻。

3.薑磨碎，搾汁至魚腸內（6），加入生粉、紹酒、胡椒粉、麻油、糖、鹽少許，與臘肉粒一同加入大碗內之芋蓉拌勻（7）。

煎法：

1.以容量1/4杯的量器，盛出芋蓉料成餅狀（8），排芋餅在厚身平底易潔鑊內，置於中小火上。

2.待鑊熱時沿鑊邊下油1湯匙，以小鏟壓平芋餅使體積增大至直徑約為6厘米（9），改為小火，耐心煎至底部金黃，需時約5分鐘，將芋餅翻面，下餘油1湯匙，再煎至兩面金黃，芋餅中心全熟（10），便可鏟出供食，共做10個。

（原文刊於2008年656期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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