說到下午茶，通常大家都會選擇英式下午茶，不過意式下午茶也有捧場客。尖沙嘴意大利餐廳Da Filippo Trattoria最近推出了下午茶套餐，意式下午茶 Da Dolomites（$328/2位）充滿意式風情。

套餐有甜點和鹹點各3款，甜點有餐廳最招牌的提拉米提山，不過變成了迷你版本，更加上了手指餅，就如雪糕杯般沾忌廉來吃。意式鮮果撻有雲呢拿吉士醬配士多啤梨和黑莓，底部還有果醬，增加味道層次。朱古力曲奇餅選用70%濃度的朱古力粒粒，口感鬆脆。鹹點質素也不錯，香辣波士頓龍蝦法式多士有綿密布里歐麵包配肉質彈牙的波士頓龍蝦、鮮蝦和香辣醬汁。意大利風乾火腿青醬配水牛芝士，還有乳酪、車厘茄、青醬。非常豐富。煙三文魚牛油果酥餅有鹹香煙三文魚和牛油果粒，味道清新輕盈。

環境的確有點逼狹，但每人價錢才$170，尖沙嘴而言算抵食，份量亦足夠飽肚。

Da Filippo Trattoria

地址：尖沙嘴廣東道21號海港城港威商場3樓3203-3204A號舖

電話：2117 1984

營業時間：星期一至五 8am-10pm，星期六及日 11am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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