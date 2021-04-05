提到泰菜，一定想到九龍城，其中小曼谷更是不少香港人的回憶。小曼谷海鮮燒烤屋兩年前進駐港島區，遇上社運和疫情，負責人為保員工飯碗，虧損數百萬仍守業。

Jim是負責人之一，他說港島區的分店計劃，源於八年前旗艦店被收購：「當時開始興建九龍城地鐵站，看似是個好消息，其實是惡夢開端。」原來他們剛投資了數百萬打算翻新，卻因工程關係，街道常常要封鎖，而且沙塵滾滾，後來業主更說店舖被天價收購，未來可能會收舖。

Jim跟拍檔商議後，決定拍板在港島開分店：「我們三十多個員工，如果真的收舖，該怎樣處置？兩年前決定開銅鑼灣店，將同事移師到新店。」不過搬往新店不久，連環遇上運動和疫情，生意一落千丈，開業兩年，單是銅鑼灣分店已虧損數百萬。不過Jim對未來仍有展望：「我不會怨天怨地，因為以前我是既得利益者。我經常勉勵員工，外面大勢環境我們控制不到，內部我們可以控制味道品質和服務。」疫情一波又一波，他勸香港人要支持自己人：「香港人現在最需要支持本土消費，學主席所言，大家都靠內循環。大家要努力振作，尤其是年輕人，他們創業是很辛苦的。」

疫情已緩和，是時候跟朋友飯敍一下。魚翅花膠煲仔翅($98)是餐廳的新菜式，靈感取自泰國唐人街的傳統煲仔翅，另外再加入花膠。花膠相當大塊，口感滑溜而充滿膠質。除了經典泰式炒蟹，這裏還有黃金炒膏蟹(時價)，採用鹹蛋黃碎爆香膏蟹，膏蟹新鮮生猛，即點即炒。鹹蛋碎下手重，裏裏外外都沾上，所以非常入味。

辣酒冬陰煮東風螺($168)是辣酒東風螺改良版，添加了冬陰功湯底，味道酸酸辣辣，十分開胃。老闆說芒果糯米飯($88)是最受女士歡迎的甜品，芒果清甜，配搭煙韌糯米飯，有淡淡奶香，不論多飽也吃得下。

採訪、攝影：《飲食男女》

小曼谷泰國美食站

地址： 銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B02舖

電話： 2716 7818

營業時間：12nn-10pm

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