撇開點心小食的餅不談，廣東人在菜饌上有很多以餅為形的菜式，可大別為三類：肉餅；魚餅和菜餅，每一類都有一定的做法和形狀。

六七十年前的商號，大多在店內供給「伙記」兩餐，有些還供住宿。老板僱用「伙頭」時必加以考試，三條試題之一是蒸肉餅。不要以為蒸肉餅是很簡單的事，廚子有沒有板斧，一考便知。因為只有豬肉，要蒸得嫩滑而不失原味，是整碟菜的主要條件。廣東人蒸肉餅的花樣很多，鹹蛋、鹹魚、冬菇珧柱、土魷、各種醃菜，都給肉餅添上不同的風味。也有牛肉餅，用料有異，竅門不同，這兩種肉餅，是在深碟內把碎肉攤開一大片，可說是餅之大者。

魚餅是用魚鮮剁碎做成的餅，煎的居多。最普通的是用鯪魚作主料，攪成魚膠，煎成一大片的魚餅，分切成條，用來煮菜。將魚膠拌入些蝦米冬菇臘肉，擠成丸子，放在鑊內，用鏟壓扁成小型的圓餅，慢火煎香，是十分適口的下飯或送酒小菜。鯪魚在春末夏初開始有泥味，這時可用鮫魚、牙帶魚及其他白肉帶膠的海魚。近乎西式的魚餅用的是三文魚，切碎後加入雞蛋、麵包糠、香草、續隨子(capers)，做成厚約11/2厘米高、直徑5厘米的圓餅，兩面煎得香脆，內裏多汁，可以夾在餐包內，風味像吃漢堡包。

鮮蝦去殼洗淨，吸乾水分，用刀背壓碎，下些蛋白和鹽，打成蝦膠，可以隨意加入其他粒狀的材料；諸如馬蹄、火腿粒、香草粒，混成五色多采、煎香了像棋子的蝦餅，頗有趣。蟹餅是用蟹肉加了雞蛋、麵包糠、芫荽葱，煎成厚厚的圓餅，成本高，手續繁，有朋友來訪留飯，也不失為好菜。

數了這麼多的餅，不能少了菜餅。若干十年前，香港街頭仍見小販推着小車，架起油鑊，旁置一盤粉漿、一盤蘿蔔絲，小販手持一個長柄的圓形鐵模子，先放些蘿蔔絲，加粉漿，吊下熱油內炸香。小孩大人冒着呼呼北風，圍着瑟縮等候，蘿蔔餅是盛在紙角內的，加些辣椒醬，其味無窮。又有韭菜切碎加粉漿、小蝦米、肥豬肉，是不炸而煎的餅。這些只是個人的街頭記憶，惜此情不再。

在家廚做菜餅，多仗地下的球莖蔬菜，四時不同：蓮藕、芋頭、馬鈴薯、茨菇，可以磨碎與肉類拌合，像肉餅一樣攤成一大片去蒸，也可以放下鑊內，煎成獨立的圓「餅」。夏天吃蒸的菜餅，但冬天吃煎或油炸的份外禦寒，加進各種臘味，外皮酥脆、中心軟糯，甘香可口，雖是家庭菜式，但極合時宜。

早幾年歲末，我曾給讀者介紹了煎茨菇餅。近日天氣嚴寒，適譚強劏了八條鯇魚送禮，把魚腸都留給我。他的鯇魚是有機飼養，捕後餓養吐泥，魚腸乾淨異常，我決定用來煎芋餅了。偶吃臘味，增加節日氣氛。魚枱上的魚腸十分肥，清洗時要把腸內一層衣撕去，還要用醋抓洗一下方能盡去腥味。

（原文刊於2008年656期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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