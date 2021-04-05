材料：
1）粟米3支
治療脾胃虛熱、養胃氣、解毒、除煩熱、利小便、安眠
2）粟米衣（即包住粟米的綠色外皮）
清熱解毒
3）粟米鬚
利尿、祛濕、利膽、降血壓
4）淮山2両
健脾、養肺
5）綠豆
清熱解毒、利水、消暑
6）腰果2両
滋潤皮膚、利水
7）紅蘿蔔1個
健脾、養肝
8）陳皮2角
健脾、行氣、化濕
9）小米約2両
滋陰養血、健脾益腎、補虛、養胃
做法：
1）腰果用熱水灼2分鐘
2）陳皮浸軟刮瓤
3）淮山浸15分鐘
4）粟米皮、粟米鬚浸15分鐘
5）粟米切件
6）紅蘿蔔去皮切件
7）小米用清水略沖
8）綠豆用白鑊炒一炒
9）除小米外，水大滾加入其他材料，大滾10分鐘，轉小火煲1.5小時
10）最後半小時加入小米，多煲約20 分鐘，加鹽調味完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、葉天榮
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