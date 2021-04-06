哄小朋友吃飯有時要花心思，偶爾做些外國風味美食，尤其色彩繽紛的，他們實歡喜。黃詠詩這次就教大家做墨西哥蘑菇雞卷，香噴噴的蘑菇，有機雞肉，還有紅、橙、黃不同色彩的小甜椒，再加上印度芒果醬和牛油果醬，賣相漂亮又美味，小朋友一定搶着吃。

墨西哥蘑菇雞卷

材料：

雞髀肉 1塊

蘑菇 半盒（5隻）

小甜椒 3隻

牛油果 1/4個

蛋黃醬 2湯匙

墨西哥粟米卷 5塊

腰果 1小碗

芒果醬 約2湯匙

紅葱頭 1顆

蒜頭 少許

薑 少許

示範：黃詠詩

攝影：陳秉謙、魯雋華

黃詠詩Profile

來自打齋家族，香港著名編劇/舞台劇演員/監製，作品有《破地獄與白菊花》、《香港式離婚》、《賈寶玉》（何韻詩主演）、《聊齋》（張艾嘉主演）、《胎Story》等。

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