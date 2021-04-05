「二十歲前的我，猶如一具行屍走肉！」阿煇說。小時候踢波打機，天光玩到天黑；長大後劈酒唱K，放工蒲到返工！直至走進精緻的日本餐廳，遇上嚴格的日本師傅，脫韁野馬意外地被收服了，不單自動自覺苦學日文，更赴日學藝當足大半年洗碗工。歸來後變身奮青，進駐大坑開餐廳拓展事業新天，卻因年少氣盛氣走全部員工，獨撐至盈利出現時又不敵貴租無奈結業⋯⋯他，確是心有不甘，兩年前決定重回舊地，以巧手廚藝重覓人生方向！

世紀蒲精 冇王管

「天道酬勤」的牌匾，高高掛在居酒屋的牆上，它是老闆兼大廚阿煇的今日寫照﹗然而，這個在廚房忙得滿頭大汗的奮青，從前卻是玩至天昏地暗，沒目標沒方向的世紀蒲精，「小時候就是一個爛玩不愛回家的小孩，不用上學的日子，我不是打機就是踢波，飯也可以不吃。父母在我小學六年級便分居，我更加冇王管，亦不在意父母的婚姻狀態，我有吃有玩能睡便滿足，其他事與我無關。」

阿煇不愛讀書，勉強完成中學後便跟隨爸爸當裝修和水電工人，輾轉又加入飲食業，中、西餐廳都有他的足迹。工作態度都是得過且過，玩樂大過天，「放工後一定去玩，我不會讓自己寂寞。玩過頭遲了起床，便諸多藉口不去上班。出糧後三至五天便花清光，需問同事借錢。」

和食文化收服脫韁野馬

然而，這匹脫韁野馬最終被收服，當他走進一家日本餐廳，嚴謹的工作態度和精緻的和食賣相，深深地吸引了他，「我見識了很多新事物，原來日本的刀是如此漂亮閃亮，我將來有機會擁有一把嗎﹖餐廳有罰錢機制，忘了一個菜式的名字便要罰五元，首十天我已被罰了五百元，當然肉赤，放工後也不敢去玩，要回家拿着餐牌邊抄邊記，也迫使自己自學日文。」

阿煇的師傅是日本人前川先生，對這個懶散的小學徒嚴厲得很，「我經常被駡，即使明知錯不在我，都要低聲下氣跟師傅道歉，有時會氣得想丟下刀辭職不幹。」然而，阿煇仍追隨師傅數年，並一直心存感激，「當你花了很長時間鑽研，終於把蘿蔔裁得工工整整，被師傅讚賞的一刻，感覺很飄飄然很滿足。」

後來，在師傅友人的介紹下，阿煇更到了日本工作兩年，縱使是「地獄式」的磨練，他卻絕不後悔，「我一心學藝，沒想到要由洗碗做起，一洗便是大半年，而且不許戴手套，工作時間又長，真的是非常辛苦，極之不開心，但我不想被看扁，所以還是堅持下去。」後來師傅覺得他還算勤力，便帶他到街市買菜，亦容許他幫忙切菜劏魚。

串燒煮物自成一格

回港後不久，阿煇二十七歲，決定耗盡積蓄在大坑開設首家日本餐廳，「身邊的同學朋友都已經有不錯的事業，自己總不能繼續渾渾噩噩下去。」當時的他，亦繼承了日本師傅的認真與執着，加上年少氣盛，開業不到一年，六名員工全被他氣走了，「接下來的日子，廚房都只有我一個人工作，我每朝十一時回店，一直工作至翌日清晨七時才離開，每天只睡三、四小時，沒想過我一個人竟然可以應付七十人的食物，幸好那時年輕，也不覺得太辛苦。」

儘管小店生意不俗，亦有盈利，但最終還是不敵加租壓力而被逼結業，「努力了三年，原來可以一下子失去所有，極為不捨。」心有不甘的他，兩年前又回到大坑，與拍檔Simon開設日本居酒屋，「大坑的同行與街坊，就像家人一樣，大家都說：回來便好，齊齊整整。」

居酒屋主打串燒與煮物，阿煇把日本的所見所聞融合港式飲食文化，自成一格，燒牛舌所用的鹽是以昆布上的鹽分加上黑椒、海鹽和胡椒粉重新調校。一整塊的燒雞皮如薯片般香口惹味。有食客則以「完美」形容高野豆腐，更即席示範咬下軟腍的燒牛筋。

從不愛回家的野孩子，脫胎換骨成為勤奮認真的日廚，阿煇感激命運讓他遇上日本飲食文化，「日本餐廳的確對我影響深遠，沒有當上日廚，可能我今天只能是運輸工人。爸爸當然感到安慰，自己嘛，也是打從心底感到快樂！」

編採：林蓁逸

攝影：盧日朗

角川

地址：大坑京街5號地舖

電話：2253 6608

營業時間：星期二至日6:30pm-12mn，星期一休息

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