又來到潮濕的春天，除了周圍濕漉漉，連人都會特別容易水腫。如果你晨早起來覺得很累、頭重又胃口欠佳，可能是因為你體內濕氣過重，那就很容易有水腫問題。坊間流行吃豆去水腫，究竟有效嗎？

其實大部份豆類都有補脾、去濕及利水的功效，當中紅豆的去水腫效果數一數。紅豆比較圓身、容易煮爛和易入口，可以煲紅豆湯或煮紅豆飯。中醫認為它性平味甘，有利尿、消水腫功效。營養師就表示紅豆含有豐富鉀質，有助身體排走水分，如果想排水效果更好，可以連渣同吃。紅豆主要針對下肢的水腫，適合肥胖及經常便秘者，不過如果腸胃功能弱，容易肚瀉者就別吃太多。

不過說到最強的去水腫豆類，就是跟紅豆外形相似，但比較長及幼身的赤小豆。它味甘酸平，可以利消腫解毒，屬於藥材的一種，去水腫能力更強，可以針對全身性的水腫。但不可天天吃，否則會口乾、疲倦及皮膚乾燥，一星期吃兩三次已經足夠，如果你本身偏瘦、小便頻繁，就更不宜食用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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