尖沙嘴瑰麗酒店旗下數家餐廳，向來口碑不俗，人氣十足，今次就來試試，大堂咖啡廳HOLT’S CAFÉ 新設的周末早午餐，看看水準如何。

早午餐收費每位$488，供應包括海鮮拼盤、主菜及甜品各一份，另設無限任點任食的廣東小菜與西式前菜。另加$217即可任飲意大利Prosecco與紅白酒，選酒亦有一定質素。

先來的是海鮮拼盤，拼盤種類包括生蠔、白蜆、蟹腳及鮮蝦，份量尚算大方，每款海鮮每人也分到兩份，生蠔蠔肉不算太大，爽口頗鮮味，口味屬平易近人，蟹腳已開邊，方便客人享用，肉多而鮮甜。白蜆與凍蝦，相對普普通通，味道較淡，要配點醋汁及雞尾汁吃。

接下來是任點任食的中西小點，共有五款，通通點了一遍。西式前菜的表現較佳，如牛肉他他，肉質新鮮，切得大小恰到好處，仍保有一定嚼勁，另以鯷魚、巴馬臣芝士調味，配麵包脆片，口感更有層次。另一款鴨肝醬，配無花果醬吃，質地奶滑，入口甘香，送酒一流；中式料理則相對失色，豉油雞最好，醬汁鹹甜得宜，有豉油香，雞肉亦嫩而不柴，算有水準，惟另外兩款豉椒炒蜆與炸雲吞則熱度不足，味道平平，大可留肚不吃。

主菜環節，點了一中一西，中式是黯然銷魂飯，叉燒水準不錯，夠熱夠香口，是鬆化有脂香的脢頭肉，蜜汁甜了一點，但配搭有豉香的靚頭抽，加上荷包蛋的流心蛋漿，拌着透香的珍珠米，好吃。西式的香煎鱈魚，雖不及叉燒飯驚喜，但都處理得宜，魚肉熟度剛好，嫩滑有油分，配上番茄、橄欖煮成的醬汁，開胃輕盈。

甜品是回本部份，不是一般行貨，由酒店餅房出品，賣相精緻，水準有保證，須知一向單件外賣也索價$70起跳，現在每人一件，值回票價。先試招牌71.5%朱古力撻，朱古力慕絲綿滑而不黏口，吃來有可可豆的果酸度，好吃。另一款，白芝士柚子蛋糕，柚子果酸清新活潑，吃來不膩。

整體而言，咖啡廳出品四平八穩，海鮮、頭盤也有水準，主菜亦有誠意，甜品賣相味道亦佳，加上酒店環境舒適，服務到位，值得考慮。

HOLT’S CAFÉ

地址：香港九龍尖沙嘴梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店2樓

電話︰3891 8732

營業時間︰星期一至日7am–10pm

備註：

1. 早午餐將於逢星期日12pm至3pm 供應

2. 定價成人$488+10%，6至12歲小童：$368+10% 。

採訪、攝影：《飲食男女》

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