要說香港最有代表性的飲食文化，非茶餐廳莫屬。出名搞作多的 光榮冰室 ，最近就推出懷舊經典系列，將舊冰室菜式重新包裝，繼 煲仔沙嗲牛肉麵 、煲仔爆茜肥牛麵等，其中以三月尾推出的重量級鮮油奶多（$20）最受注目，因為夾入超厚鮮牛油，賣相令人嘩嘩聲，火速引起網民熱烈討論。

作為80後，光榮冰室Glory對茶餐廳獨有一份情意結，「小時候，家人好喜歡帶我去冰室醫肚，我會當鮮油奶多是甜品，但現在這些食物已被大眾遺忘，我想00後的朋友，未必會知道冰室曾經供應這些食物。」

今次推出的鮮油奶多，做法同菠蘿油異曲同工，只不過菠蘿包變成烘底多士，夾入厚牛油後再加煉奶，其中牛油及方包的厚度為1:1，意外地，有不少無懼膽固醇問題的客人柯打：「一直都有賣普通版，原本鮮油多士一日都賣不了一份。現在每間分店都日賣有十多二十份特厚版，反應不錯！」

客人胡生指自己從小就食鮮油多，平時會當下午茶，他坦言平時在家亦能製作︰「但這個不同！而且還加了煉奶，比平時更甜。」客人古小姐就第一次見這個配搭，平時多食奶油多、奶醬多等，「好肥呀！我見到牛油就快厚過塊多士，其實類似菠蘿油，不過今次就變成牛油做主角。幾好味，因為它甜甜哋，不過就一年食一次，或者三個月食一次就好，因為牛油好大塊，極度邪惡，一定要與朋友分享才吃得完！」

採訪、攝影：《飲食男女》

光榮冰室

地址：旺角花園街3-5號鴻威大厦地下12-13號舖

電話：2511 1177

營業時間：星期一至日 7am-2am

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