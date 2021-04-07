疫情開始緩和，但餐廳仍陸續推出不同優惠。去年流行的點心放題又重現江湖，尖沙嘴The Mira的國金軒限定。逢星期一至五（公眾假期除外）便可享點心放題優惠，一共有26款點心可以吃到飽，每位盛惠$388。

點心放題優惠的供應時間為11:30am至2:30pm，因為優惠推出後已大受歡迎，所以記緊要預先訂位。餐單包含了多款受歡迎的款式，例如黑松露野菌餃，裏面有雞髀菇、翠玉瓜、靈芝菇，每一顆都很飽滿足料。菇菌類經油炸，之後加入黑松露醬，口感豐富，菇菌香味濃郁。法國鵝肝荔芋角餡料有雞粒、鵝肝和芋頭，外層炸得酥化，鵝肝富有油香而且多汁。蜑家海味鹹水角與一般鹹水角不同，裏面有蝦乾、土魷、菜脯和雞粒，味道就如小炒王般惹味。家鄉蓮藕餅是將粗粒蓮藕混合豬肉，先蒸後煎，肉餅結實之餘，帶一點蓮藕的爽脆口感。

另外還有包點類、餃類和主食類，分別有松茸上湯小籠包、瑤柱鮮蝦菜苗餃、蟹子蒸燒賣、XO醬炒蘿蔔糕、蠔皇叉燒包、清湯牛肉球等等，還有好幾款甜品作結，包括椰香桂花糕和香芒楊枝甘露等。食客鄭小姐認為價錢很吸引：「價錢方面我覺得很化算，性價比很高。因為在這單點點心，每籠要$70-$80，現在不用怕份量不夠。味道也可以，我最喜歡黑松露野菌餃。」款式種類不算少，座位闊落，又不設時間限制，值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

國金軒

地址： 尖沙嘴彌敦道118號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3樓

電話： 2315 5222

供應時間：星期一至五11:30am-2:30pm

註：公眾假期停止供應

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