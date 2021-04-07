南唐和尚謙光曾云：「老僧無他願，但得鵝生四隻腿，鱉長兩重裙，足矣。」，當中所謂「鱉長兩重裙」即是鱉的裙邊。

能令一個高僧嗜吃至希望鱉的裙邊可多生兩層，可見鱉在過去的老饕心中是何等滋味。

「山瑞大多數人會當作是水魚，山瑞跟水魚同一科，都是鱉，甕中捉鱉的鱉。兩者體積不同，形狀上有些許分別，以前都說大隻是山瑞，小的是水魚；又或山上走的是山瑞，水裏游的是水魚。」吳永皓師傅說。

曾幾何時用山瑞或山瑞裙的菜式很流行，在昔日高級菜館，會以山瑞作為宴席菜，老饕用作進補之用。而根㯫《本草綱目》指山瑞補益滋陰、健脾益胃、美顏護膚作用，而山瑞裙邊更是整隻山瑞的精華所在，膠質重，滿滿骨膠原，價格絕不便宜。

「山瑞大多是整隻食用，很少人會割裙邊出來只吃肉，因為割了裙邊，肉怎麼辦呢？餘下的肉很難處理，所以山瑞裙的量一向少，曬乾的山瑞裙價格偏高，而且上乘質素的不多，就算三四千元一斤的，也不保證高質素。」吳永皓師傅說。

山瑞裙數珍貴，但處理方式卻不算複雜，煮前的浸發方法，跟浸發花膠差不多。「主要用焗的方法，把山瑞裙放進冷水或熱水亦可以，一直煲滾它，煲大約三至五分鐘，熱力滲透入中心點，就蓋上蓋熄火，讓蒸氣保持着焗着它，待水變回室溫狀況或微熱，把水倒掉，再用冷水煲起再焗，如此類推。」吳永皓師傅說。

山瑞裙的煮法大致只有兩三款，會做燉湯，如燉蟲草、燉淮山杞子圓肉，其次是用來炆，而吳師傅今天就示範以古法方式炆製。「何謂古法，就是以前炆名貴肉食，如野味果狸、豹貓的方法──雙冬油鴨。雙冬即冬菇冬筍，配油鴨，再以薑、蒜仔、唐蒜來增味，豉油調味，就稱為古法。」吳永皓師傅說。

古法炆山瑞裙食譜

材料：

山瑞 2件

芹菜 1束

蒜仔 2條

薑 件

冬菇 10朵

罐頭冬筍 1件

油鴨髀 1隻

紹興酒 少許

上湯 適量

糖 少許

生抽 少許

蠔油 適量

胡椒粉 少許

做法：

1.冷水放入山瑞裙，水滾後計算再煲三至五分鐘，熄火，蓋上蓋焗至水變回室溫狀態，換水後再由冷水煲起。如是者重複兩至三次直至山瑞裙軟身。

2.冬菇浸軟後切片；冬筍及薑切片；唐芹切段；蒜仔分蒜白及蒜青，同樣切段備用。

3.油鴨髀軟件，然後放入已加了糖的熱水中汆水，盛起備用。

4.燒熱鑊下少許油，先爆香薑及蒜白，然後灒酒，接着加湯進去，下冬菇、油鴨及山瑞裙煮一會。下生抽、蠔油、胡椒粉及糖調味。

5.把材料盛到煲仔裏，放入蒸爐大概蒜15至20分鐘。然後加入冬筍，拌勻後再蒸15至20分鐘。

6.上桌前，加入蒜青及唐芹，拌勻即可。

貼士：

1.油鴨或油鴨髀很容易有油膱味，想把油膱味祛除，只需在熱水中加入片糖及普洱茶葉，再放油鴨或油鴨脾汆水即可。

2.山瑞裙有厚有薄，中間位置較厚身，頭尾位置軟薄，可視乎煮法及菜式挑選厚或薄。

採訪、攝影：《飲食男女》

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