芫荽美食千變萬化，繼魚蛋、拉麵、蛋糕、飲品，位於旺角的365日工坊，為芫荽家族再添一員，就是香蒜芫荽麻糬($12/3條)，火速被香港芫荽黨黨員熱烈討論，獲得不少好評，短短2天都達到日賣200條的成積。

有售香蒜芫荽麻糬的麵包店，是開業4年的365日工坊，於旺角及屯門都有分店，以日式風格的歐洲麵包為主，以往曾推出蜂蜜芝士蛋糕等。何先生是365日工坊負責人兼大廚，他笑言網民反應完全是始料不及：「昨晚(3月24日)，有同事轉發給我，看到網上有群組討論這個產品，比較意外。」芝士、朱古力口味的麻糬很常見，芫荽味卻是餅店的首次嘗試，原來何先生也是芫荽迷，因此嘗試創作：「這區的人都喜歡重口味食物，之前做過香蒜產品，也很受歡迎，今次就試試芫荽。」

何先生表示材料很簡單，做法亦不複雜，只需麻糬粉、雞蛋、調味料、新鮮芫荽和芝士，其中新鮮芫荽佔大概百分之三十，把所有材料攪拌好再焗便成。焗好的芫荽麻糬，外皮香脆，內層口感煙韌，芫荽味不算太濃，中間夾雜一點香蒜味，而且鹹麻糬比較不容易膩。

推出數天已引起不少芫荽迷上門，客人杜先生是芫荽狂迷，自稱吃甚麼都要加芫荽，在芫荽黨群組看見發帖便特意到旺角買：「就是芫荽兩隻字吸引到我，味道可以，嚐得出來有芫荽味，如果芫荽味重一點更好。我覺得比較創新。」另一位客人林太就認為：「口感煙煙韌韌，口味適中，我能吃重口味一點，但現在也剛好。」

目前每天售出200條，何生說如果反應好，之後會再推出芫荽產品，黨員可以留意一下。

採訪、攝影：《飲食男女》

365日工坊

地址： 旺角旺角道36號地舖

電話： 2584 7722

營業時間：8:30am-10pm

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