《食勻18區》今集由飲食專欄作家 梁家權 帶路去位於尖沙嘴的一間北京水餃店搵食。店子開業超過二十年，地方小，只五六張枱，九成來的是熟客。老闆張生張太年輕時由北京來港，起初做過不同行業，後來創業開店，自家製的 餃子 ，用料和做法都跟足家鄉風味，難怪蔡瀾和一班圈中人如黃柏高、葉德嫻等很多年前已經捧場。

「還記得當年老闆娘教我吃餃子的秘訣，先咬一口餃子， 然後在小洞滴些辣椒油，跟住加些少醋，把餡料跟辣椒油和醋混在一起，可以令餡料的味道更豐富。一咬餃子便爆汁，感覺真的像升仙，從此我都是這樣吃。」梁家權笑說。他大讚餃子肉汁豐富，皮也做得比在北京吃的薄，較適合香港人口味。

「你包了這麼多餃子，有沒有一百萬隻？」梁生好奇地問。張生笑說他每天大約做1,000隻餃子，二十多年來做的份量，如果把它排出來，可能跟回鄉的路程差不多。

北京餡餅是老闆娘的招牌菜。即叫即做，吃的時候要特別小心。「裏面很熱，肉汁很厲害，最好離開個身來吃，否則很易唧到件衫。」梁生邊吃邊說。

除了餃子和餡餅，湯麵也好吃。東坡肉麵，麵條彈牙爽口，配料是自家製的蝦米榨菜，像XO醬般惹味。東坡肉半肥瘦，美中不足的是東坡肉和花生醬都重味，互相搶了味道。

再來也是他喜歡的 酸辣湯 麵。「酸辣湯的材料很充足，有豬紅、豆腐和豬肚。不過他們不懂得做生意，麵這麼大碗，索了酸辣湯下去，便會令麵條很快發脹。所以應該將酸辣湯分開上會好些。」梁生教路。

最後試家鄉炒飯，看賣相已知好吃。飯粒分明，有些少像菜飯，香而不鹹，好吃得停不了口。「麻煩你幫我打包一打水餃，要你親自包的。」梁家權滿足地說。

採訪：黎詠詩

攝影：魯雋華、關永浩

北京水餃店

地址：尖沙嘴柯士甸路17號豐樂大廈地下1號舖

電話：2368 3028

營業時間：11:30am-11:30pm

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