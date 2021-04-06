《食勻18區》今集由飲食專欄作家梁家權帶路去位於尖沙嘴的一間北京水餃店搵食。店子開業超過二十年，地方小，只五六張枱，九成來的是熟客。老闆張生張太年輕時由北京來港，起初做過不同行業，後來創業開店，自家製的餃子，用料和做法都跟足家鄉風味，難怪蔡瀾和一班圈中人如黃柏高、葉德嫻等很多年前已經捧場。
「還記得當年老闆娘教我吃餃子的秘訣，先咬一口餃子， 然後在小洞滴些辣椒油，跟住加些少醋，把餡料跟辣椒油和醋混在一起，可以令餡料的味道更豐富。一咬餃子便爆汁，感覺真的像升仙，從此我都是這樣吃。」梁家權笑說。他大讚餃子肉汁豐富，皮也做得比在北京吃的薄，較適合香港人口味。
「你包了這麼多餃子，有沒有一百萬隻？」梁生好奇地問。張生笑說他每天大約做1,000隻餃子，二十多年來做的份量，如果把它排出來，可能跟回鄉的路程差不多。
北京餡餅是老闆娘的招牌菜。即叫即做，吃的時候要特別小心。「裏面很熱，肉汁很厲害，最好離開個身來吃，否則很易唧到件衫。」梁生邊吃邊說。
除了餃子和餡餅，湯麵也好吃。東坡肉麵，麵條彈牙爽口，配料是自家製的蝦米榨菜，像XO醬般惹味。東坡肉半肥瘦，美中不足的是東坡肉和花生醬都重味，互相搶了味道。
再來也是他喜歡的酸辣湯麵。「酸辣湯的材料很充足，有豬紅、豆腐和豬肚。不過他們不懂得做生意，麵這麼大碗，索了酸辣湯下去，便會令麵條很快發脹。所以應該將酸辣湯分開上會好些。」梁生教路。
最後試家鄉炒飯，看賣相已知好吃。飯粒分明，有些少像菜飯，香而不鹹，好吃得停不了口。「麻煩你幫我打包一打水餃，要你親自包的。」梁家權滿足地說。
採訪：黎詠詩
攝影：魯雋華、關永浩
地址：尖沙嘴柯士甸路17號豐樂大廈地下1號舖
電話：2368 3028
營業時間：11:30am-11:30pm
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