對抗疫情之路仍漫長，限聚令、禁堂食令等俱讓買外賣回家享用，成為我們的日常，不同形式及菜系的外賣店愈開愈多，最新一員就是鄰近灣仔港鐵站的「帶．回家」，主打食物有齊中西日式，更標榜即叫即煮，難怪開業兩星期，已瞬間成為區內街坊及打工仔的開餐熱點。

「疫市」開店，是否要心口掛個勇字？不如由年輕老闆Victor現身說法：「疫情下創業真需要好大勇氣，因為經濟環境不是特別好，現在可以堂食的機會是比以前少了許多，在新常態下，很多事都改變了，例如由以往的vacation變成staycation、由去中環食飯行街變成留在家中house party，都是一樣開心，只是形式不同。我和拍檔都覺得外賣能給予別人一種享受，所以認為外賣是大有可為。」

Victor原來曾是中環金融人：「之前在ICC及中環的美資金融機構上班，也曾被調派到上海公幹一段時間，現在可以返到香港自己的家創業，是一件很開心的事。」所以新店名字也跟回家有關。「店名既叫帶回家，也可叫帶點回家，英文名則叫Taste of Home，都是想呼應宗旨：讓大家帶一點美食，特別是一些平常較複雜難煮的如豬手帶回家享用。」

這「一點」美味，由曾於Lupa、Seafood Room任職的廚師主理，組成帶．回家的中西日三大元素，西餐主要是意粉類，如有傳統的辣蒜蜆意粉（$48）、西泰口味的冬陰功海鮮意粉（$58），全是一收到柯打即逐份煮，猶如在餐廳吃到般新鮮。日式便當則有脆卜卜的吉列豬扒飯（$55）、炸廣島蠔飯（$58），以及鰻魚飯（$68），全皆配上滑蛋。

小店的招牌菜是深受香港人歡迎的海南雞飯（$48/盒、$40/碗），全雞浸過夜後蒸至剛剛熟，保持嫩滑肉質，配甜豉油、薑蓉外，還有自家配方的辣魚露醬汁。最意想不到是餐牌上居然有杭州名菜東坡肉（$55），將新鮮五花腩以豉油及8種香料慢煮5小時而成，肥肉煮至啫喱狀，入味不膩，還配以每日不同款式的配菜。以上各款餐類均以環保物料飯盒盛載，另可加配飲品，有黑糖珍珠鮮奶茶（$18/杯，跟餐$13/杯）、桂花烏龍茶（$16/杯，跟餐$8/杯）可供選擇。帶．回家更於下午5:30、8:30特設快閃減價優惠，可以極便宜價錢食到優質外賣，實屬上班族及街坊之福。

採訪、攝影：《飲食男女》

帶．回家

地址：灣仔柯布連道2號修頓花園地下4號舖

電話：5421 6611

營業時間︰星期一至日11am-9pm

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