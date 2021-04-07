想在屯門與朋友飲酒食串燒﹖這間位於屯門市廣場的CHI Tachinomi，開業短短半年就成為不少街坊的愛店；不只裝修有心思，處處透出和式風味，食物同樣不錯，大部份食材由日本直送，無論前菜、串燒、炸物、小食，海鮮還是飯餐均一應俱全，加上小店還提供一系列生啤、燒酌、清酒及威士忌，三五知己下班小酌，確實是一大樂事。

日本鰻魚（$55）即叫即燒，掃上特製醬汁，肉質肥美軟滑，帶點焦香。雞肉主打名古屋錦爽雞，入口結實有彈性，其中雞蠔肉（$48）是脊骨與上腿間的肉，每隻雞只有兩小塊，市面少見，嫩滑多汁；雞皮（$38）香口得來，還帶點嚼勁，好有驚喜。豬腩青葡萄卷（$42）一咬爆汁，清甜解膩。

小食一樣有水準，大阪名物土手燒（$38）跟足當地師傅的食譜炮製，使用Flat Iron與味噌慢煮三小時，腍滑入味，無論是拌飯送酒均一流；蜜糖西班牙午餐肉（$38）做法簡單，午餐肉燒至燶邊再淋蜜糖，原本期望不高，但出奇地好食，甜中帶鹹好過癮。整體氣氛及服務好好，加上價錢親民，為區內不錯的覓食地點。

採訪、攝影：《飲食男女》

CHI Tachinomi

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場一期地下G073號舖

電話：2331 3135

營業時間：星期一至日11:30pm-10:30pm

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！