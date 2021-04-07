踏入春天，不少餐廳都開始推出全新菜單，銅鑼灣淮揚菜館十里洋場，最近就推出海龍皇盛宴，以澳洲西澳龍蝦為主角。原價$980/位，免費成為會員後，享有買一送一優惠，連加一每人只需$588， 就可享共七道菜的龍蝦大餐。

前菜拼盤有四款經典淮揚涼菜：黑松露珍珠燻溏心蛋、金絲小排骨、女兒紅醉雞及四喜烤麩。接着就有黑松露龍蝦脆網卷，米網包裹黑松露醬炒香的龍蝦餡料，即叫即炸，酥脆濃香；龍蝦春筍花膠羹，以膠質重的花膠湯做底，加入龍蝦、花膠絲及春筍，豐富足料，鮮味清甜；白雪龍蝦球蒸蛋，口感滑溜，充滿龍蝦的鮮。

「我們今次特別將淮揚菜結合川菜，做成平和的龍蝦回鍋肉。先把龍蝦切成件，以高溫快速拉油以後，與回鍋肉一起翻炒，讓醬汁味道融合在龍蝦裏面。」行政總廚陳曉鶴師傅指出，新鮮龍蝦肉爽脆彈牙，帶點微辣，特別惹味；十景龍蝦荷葉飯，先用龍蝦肉、瑤柱、春筍、蓮子、臘肉等製成炒飯，再用荷葉包着蒸，飯粒乾爽鹹鮮，帶淡淡荷香。

採訪、攝影：《飲食男女》

十里洋場

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖

電話：2338 5500

營業時間：星期一至日11:30am-5pm，5:30pm-10pm

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