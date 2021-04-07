說到薯餅，大家必然會想起老麥，但其實想吃薯餅不一定要去快餐店。市面上有不少急凍薯餅，除了超市及凍肉店，上網找找亦有不少牌子推出急凍薯餅。今次就找來有三十多年入廚經驗、松藝館總廚Manful Lee(李文龍)，跟我們一試六款急凍薯餅。

今次以賣相、口感、味道及性價比四方面評分。Manful認為好吃的薯餅，賣相應該要金黃色，薯仔粒分佈要平均；口感方面，咬下要外脆而內濕潤，薯仔應該有薯仔特有澱粉的爽口感，但不能硬，也不易散開；味道要吃到薯香，調味不能太重，蓋過薯仔原有味道。至於性價比，價錢要跟質素成正比。每項最高5分，總分20分。

Simplot唔夠薯仔味

第一款是龍鳳金三角薯餅($36)，顏色較淺色，而且能看到薯餅內帶有一些薯仔皮及黑了的薯仔，賣相麻麻；口感方面，表面尚脆，但是較乾身，而且澱粉太重，乾得黏住口腔；鹹味偏重，蓋過薯仔原有的味道；$36/10塊，每塊$3.6，性價比一般。(9.5 /20分)

第二款是MCCAIN($59)，賣相都算金黃，薯仔粒大小適中；口感較腍，沒有脆口的感覺，而且薯仔比較生，帶點韌身，相對澱粉質的質感不夠較出，濕度更多；調味沒有第一款的重，但是薯仔本身的味道亦不太突出；薯餅較厚，但是每塊要$5.9，價錢偏貴。(10.5 /20分)

第三款是Simplot($43)，顏色偏啞色；外皮的脆度及中間的濕潤度做得不錯；可惜薯仔味差了一點，被調味蓋過；價錢中上，每塊要$4.3，因此性價比合格。(14 /20分)

Mydibel性價比高

第四款是Siam($35)，焗出來後邊位偏深色，中間卻十分白，大廚估計廠商製作時，將薯餅放得較乾時才拿去炸，才會造成這種情況。外皮做得脆身，濕潤之餘亦吃到薯仔的澱粉感，可惜是焗後油分太多，吃得滿口及雙手都是油，如果用油炸方式，應該會更好；薯仔香味不錯，鹹味剛好；每塊約$4.4，可接受。(14 /20分)

第五款是Cavendish($39.8)，成品的顏色較淺，而且肉眼可見質感較鬆散，拿上手偏軟身，輕易就斷開，明顯不脆身；入口時甚至能感到薯仔不算太新鮮，有微酸的味道；每塊$4，因為質素差，性價比不高。(7.5 /20分)

第六款是Mydibel($24.8)，外皮金黃漂亮夠脆身，Manful認為廠家在初炸時已經做得不錯；薯仔的大小粒粒平均，有澱粉的質感外亦不會乾身或腍身；而且是六款之中唯一一款食到薯仔香味的薯餅，調味亦不過重；價錢亦相宜，才$2.5一塊。Manful認為整體出色，因此給予滿分。(20 /20分)

最後試完六款急凍薯餅後，Manful認為Mydibel的薯餅做到外脆內濕潤之餘，入口有薯仔香，價錢亦便宜，因此以滿分姿態勇奪冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

龍鳳金三角薯餅

價錢：$36

售賣地點：HKTV Mall

MCCAIN

價錢：$59

售賣地點：MCCAIN

Simplot

價錢：$43

售賣地點：HKTV Mall、AEON、大昌

Siam

價錢：$35

售賣地點：HKTV Mall

Cavendish

價錢：$39.8

售賣地點：百佳

Mydibel

價錢：$24.8

售賣地點：HKTV Mall、Mr Cool

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