最近有內地家品店給人揭穿，賣假的日本鐵鍋。很多國家都有出產鐵鍋，為何要冒充日本貨呢？很簡單，就是優質兩個字。日本鑄鐵工藝源遠流長，超過九百年，相傳是茶道由中國傳到日本之後，為了製造茶具而發展出來。尤其山形縣一帶出產的最有名，被稱為南部鐵器，當地古代是軍事要塞，又出產優質的鐵礦石，純度高，雜質少，硬度高，經常用來做兵器，例如武士刀，是日本鑄鐵基地。

到了近代，這些傳統鑄鐵工藝，改為鑄造鐵鍋、鐵壺，所以質素很高。導熱快，傳熱均勻，可以令鍋裏面的食物快速升溫，保持鑊氣。更重要是日本的鑄鐵工藝，都是代代相傳，好像製作乾鮑，不會輕易外傳，鑄鐵工藝經幾代人鑽研，不斷升級，出了不少有名的師傅，叫做釜師，外國很少有相同工藝，加上日本人自己都很喜歡用，出口有限，令到日本鐵鍋物以罕為貴。

採訪、攝影：《飲食男女》

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