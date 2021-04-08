近年自助烘焙店深受歡迎，不少女生一到周末，就相約閨密到自助烘焙店，製作獨一無二的蛋糕，既可消磨時間，又可學到一定的烘焙技巧。加上製作蛋糕的原材料、工具、焗爐等所有烘焙必備元素也有提供，學起來也相當方便。最近銅鑼灣又開了一間新自助烘焙店，舖頭面積雖小但五臟俱全，而且位於大型商場裏面，地點就腳，吸引不少OL放工後前來學做蛋糕。

歌手王梓軒最近也與這間自助烘焙店合作，把他與日韓籍設計師共同創作的酸葡萄公仔Shitto Kun，帶到烘焙店變成人人可以製作的蛋糕。王梓軒說：「Shitto Kun是我去年於疫情期間創作的公仔，因為疫情期間，很多人也經歷不少困難和障礙，連我自己所有工作也暫停。不如我做一隻樣衰衰，一個出氣袋讓人發洩，於是就創作了這公仔。」及後，王梓軒上網找烘焙店資料，無意間發現這烘焙店主Venus，是十多年前新秀的參賽者，二人既然一早結緣，自然構成是次合作機會。

為了令酸葡萄公仔蛋糕可以更「傳神」，王梓軒今次用了很多酸的食材。朱古力外殼，內藏冬甩、馬卡龍、酸葡萄扭蛋等，當中馬卡龍裏面的柚子醬，酸味突出。「好味，但酸度不夠勁，我真的希望要食到酸至變臉的感覺，於是額外提供多一個試管容器，讓大家在馬卡龍裏面唧檸檬汁。」

製作步驟雖然不少，又要製作馬卡龍，又要為朱古力外殼設計造型，不過透過app深入淺出的教學，一步一步來又不是太複雜。完成後，一定要先拍照留念，最後要扑爆蛋糕，「希望可以舒緩到大家情緒，我的目標就是要大家開心。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Bakebe

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場6樓605號舖

電話：3793 4998

營業時間：星期一至日 11am-10pm

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