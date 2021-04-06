豬腸粉 便宜方便，簡單淋上麻醬豉油，已經很美味，難怪經得起時間考驗，成為香港經典小食。不過到坊間小店吃腸粉時，偶爾是否會覺得，腸粉夠滑嫩，偏偏醬汁卻非常稀，而且不夠味﹖如果你喜歡點多醬又喜歡濃味腸粉的人，不妨試一試 沙田 港鮮人氣腸粉，開業年幾，卻已是區內人氣小店，不少街坊都定時上門幫襯。

食客關小姐最喜歡吃腸粉：「味道不錯，腸粉是滑嫩的。我比較喜歡他們的醬汁是濃稠的，不會太稀。」食客蔡先生亦因為腸粉而每天都來：「腸粉彈牙，不會很軟綿綿。」

特別訂做腸粉 入口更軟滑

人氣腸粉($12/4條)不算特別便宜，不過腸粉蒸得軟熟，質感滑嫩彈牙。熟客一致好評的醬料如 花生醬 、甜醬，濃稠度適中，花生醬香味濃郁，甜醬甜香惹味，而且份量慷慨，食得盡興。

對這街頭小食，港鮮人氣腸粉負責人霍先生坦言，小食店要賺錢就只能靠薄利多銷，但態度一樣要認真：「一條腸粉很簡單，買回來蒸熟加點醬料，個個都會做。有些客人說我們的腸粉特別好吃，因為我們做好每個細節，不會偷懶，千萬不要偷懶！」

如腸粉來貨，他自有一個理論：「火炭、觀塘、深水埗合共四大腸粉供應商，我們腸粉只用其中一間供應商，有特定捲的幅度，跟一般腸粉是不同的。」原來老闆特意跟供應廠商量，調節機器製作港鮮人氣腸粉的腸粉時，捲的幅度調校鬆一點，入口會更彈牙，但成本就比其他店貴：「每一條成本貴了一毫半。別店成本是每條六毫，我們買回來每條要七毫半，因為我們有要求。」

以為就此搞定嗎？還差最後一步，就是蒸：「每次添加腸粉，我們會先抖一抖它們，盡量令它每一條不要黏着。而我們會交叉擺放腸粉，盡量將它們叠高，空隙多一點，令水蒸氣進入每條腸粉中心。」他解釋如果把腸粉放成一堆，通常會只蒸到外層的腸粉熟透，內層還是硬的，變相只有第一二碟好吃，打後的便不好吃了。

自製醬料 攪拌一小時花生醬

花生醬是經過特別調配：「不是買回來後就倒下去用，而是先用花生和粟米油攪拌。我們煮熱油後，不會直接倒花生醬，一定要攤到特定溫度，才可將兩者溶為一體。」他說如果油太熱，就無法與花生醬攪勻，如果太冷，便會水油分離。每次預備花生醬，起碼要花費一個小時多，因為須不停攪拌至融合。甜醬方面，他亦有一個堅持：「買回來千萬不要加水，以我所知有很多行家會加水，因為要降低成本，其實是不好吃的。」

製作講究，反應亦相當好。2019年初剛開張時，大概每天賣200多條腸粉，現在平均每天賣1,300條。其他小食亦受歡迎，特別是麵食，勁蒜味蜆肉撈麵($34)是第二主打，用自家醬汁來煮，老闆說因為附近學校很多，學生的只得一個小時用膳，所以便設計了又快又夠飽腹感的拌麵。

還有一些懷舊粉麵如家鄉陳村粉($32)，有點像長胖了的腸粉，但口感比較結實。港鮮銀針粉($32)湯底一樣，有櫻花蝦和冬菇，增添鮮味。食客關小姐認為小店性價比高：「這類型的小店，在這區較少，而且價錢也不貴。」任職老師的鄭小姐，也是常客：「我通常點陳村粉，陳村粉並不常見，吃完很有飽腹感，湯底也比較清淡。」

開業兩年，生意上軌道，但原來老闆本是門外漢：「我自己本身做手機生意，始終已經式微了，後來失業。」正當他苦思出路時，看到姐姐在 大埔 經營的宜昇小食店生意相當好，就向姐姐學習各樣煮小食的技巧，最後在沙田開業：「我在這條邨長大，自小媽媽喜歡帶我到街市吃腸粉，小時候很喜歡吃，每天放學跑去吃，在這條村賣自己喜歡吃的，也比較開心。」

採訪、攝影：《飲食男女》

港鮮人氣腸粉

地址： 沙田禾輋邨厚和樓地下SU24號舖

電話： 6893 3699

營業時間：8am-7:30pm

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