去年於南豐紗廠開設Pop-Up店3個月的「游° Yau Veggie Bistro」，最近喬遷至港島石塘嘴後，人氣有增無減，早前填詞人梁栢堅更於社交網站點名力讚。事實是靜佇南里一隅的她，既是新派的素食西餐廳，也像藝術感滿分的Gallery，文青最愛；放進口的全是廚師團隊神還原的各國名菜素食版，擺盤精美，眼福口福都滿足之餘，同時為愛護地球及動物出一分力。

不願上鏡的店主及廚師之一阿游，茹素3年，開素食西餐廳除了推廣素食文化，也希望大眾明白素食背後意義，從而減少小動物被屠宰。素人廚師團隊中沒有一人曾做過飲食業，反而來自藝術界居多，所以店內掛滿畫作，跟店內各款signature dishes息息相關，包括模仿葛飾北齋《神奈川沖浪裏》浮世繪畫風的畫，帶出日式香葱拖羅丼（$228）及東瀛武士堡（$188）；透過仿葡萄牙藍彩瓷磚（Azulejo）的畫作，來呈現葡式焗鴨飯（$268）；至於充滿新藝術（Art Nouveau）風格的三連畫，就與三道以鵝肝為主的法國菜有關。

其中以香煎鵝肝配黑醋無花果（$168）的賣相及口感最令人驚艷，將自家製作、成份來自多種植物及堅果等純素食材的「游° 鵝肝」，煎至外脆內軟，配搭新鮮焦糖蘋果、蘋果醋特調純素醬汁、鬆軟法式棍包。素鵝肝口感與真的動物脂肪無異，入口絲絲細滑，既健康又不肥膩。韃靼牛肉（$238）同樣仿真度高，以可生食的Impossible Beef代替生牛肉，配搭洋葱、續隨子、醋醃青瓜、香芹等香料，再以台灣特產的梅林辣醬油取代成份中含有鯷魚的英國李派林喼汁提味，味道鮮活可媲美原版。

神還原的還有威靈頓牛柳（$488），跟足原版花逾48小時精製，改用素肉Beyond Meat、新鮮蘑菇蓉、黑松露醬汁、素煙肉及酥皮，點睛的鮮紅色醬汁來自新鮮紅菜頭蓉，吃來無論味道與質感，都與鮮肉版一模一樣。不想齋口不齋心？不如來一個原版也是全素菜的普羅旺斯燉菜（$368），精選意大利青瓜及黃瓜、茄子、番茄、甜椒、洋葱、蒜頭等，再配以多種香料新鮮烤焗，點綴兩條代表法國南部的薰衣草乾散發芳香，賣相一流。

店內打卡位不少，除了種有檸檬樹及橄欖樹之外，還有擠滿一角的紅氣球擺設，靈感來自英國塗鴉藝術家Banksy的《Girl with Balloon》，提醒大家勿忘初衷，尋回赤子之心及童真。

採訪、攝影：《飲食男女》

游° Yau Veggie Bistro

地址：西環石塘嘴南里16號地下16號舖

電話：6899 0989

營業時間︰星期一至日12nn-11pm

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