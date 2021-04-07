銅鑼灣有家新開的泰國菜餐廳，主打船麵、生菜包、炸蝦餅等經典泰式美食，只做外賣，但開店不久已能儲到一班熟客，全因老闆兼廚師嘉怡，對工作那份熱誠。

嘉怡今年31歲，是泰國人，朋友通常稱呼她「泰妹」。來港十幾年，做過的工作都是苦工，「自己吃得苦，做過洗碗工，起初我不懂廣東話，洗碗不用說話，聽指示後負責洗碗，試過洗到凌晨3時，但也不覺得辛苦，只是站得久又要遷就姿勢，導致腰骨痛。」除了洗碗，她亦做過洗廁所，「一個人洗男女廁，共有18層樓，那時人工算是最低，每月$5,000左右。」

無悔無怨 洗廁所都開心

儘管來港打拼經歷辛苦，但嘉怡亦從不埋怨。「其實對我而言，洗廁所是很開心的事。泰國老一輩認為，無論是洗碗或是洗廁所，洗得越乾淨，人的外貌就越好看，意思是把事情做到最好，最後都可以回饋自己，所以凡事都要做到最好。」對比起以前在泰國打工的日子，她更愛香港。「香港人很好，而且很踏實，反而泰國人又暴力又不誠實，所以我很喜歡香港人。」

現在的嘉怡講得一口流利的廣東話，亦不想一輩子都打工，因為她有一個夢想，就是開一間泰菜餐廳。她的家鄉是位於泰國東北部的武里南府，民風樸素，以農業為主，當地人普遍都會烹飪，並把傳統的烹飪技巧一代傳一代。

依照傳統 船麵清香濃郁

她指武里南府的口味是較濃，用得較多香料，她做的菜式也依照家鄉的傳統方法。招牌船麵，湯底用豬肉和多款香料，每天熬製最少8小時，味道清香濃郁，配泰國粗身金邊粉，金邊粉吸盡濃湯。生菜包除了有豬肉之外，還額外加入豬膶。價錢十分便宜，平日午餐加$20就可以配一份迷你生菜包。

現在能實現夢想，開到一間主做外賣的餐廳，嘉怡已感到很滿足。「初時經驗不足，很緊張，又怕煮得不好，又怕不合客人口味，又怕備貨不足，然後不睡覺，在店裏忙東忙西，所有事都是自己一手包辦。完成工作後，已經是凌晨，但不覺得累，因為很熱愛這件事。」

堅持行善 派麵幫助長者

嘉怡除了對泰菜充滿熱誠，她還很有善心，每星期都會舉行派麵活動，讓有需要的人可以得到溫飽，受惠對象通常是獨居老人。雖然餐廳暫時也未回本，但她都想先幫人。「真的沒想過會因派麵而蝕錢，總之有心幫人就可以。因為我在泰國都有婆婆，現在不能回去，我見到她們都好像見到自己家人一樣，特別開心。」

可是，想做好人好事也不容易，需要經過重重難關。很不幸地在訪問完幾天後，餐廳廚房突然發生火燭，炸壞爐頭廚具，亦令廚房水浸，嘉怡的一番心血盡毀。嘉怡傷心哭說：「很辛苦才儲到錢，想做這盤生意，成真自己的夢想，但火燭這件事一下子失去了辛苦多年的東西。」幸好人無事，廚房幾天後修理好，可以重新開店做生意，嘉怡亦堅持每星期繼續派麵。「其實一碗麵也不是甚麼特別的事。」她謙虛地說。

採訪、攝影：《飲食男女》

泰妹麵

地址：銅鑼灣謝斐道460號楊耀熾商業大廈3樓

電話：6998 0303

營業時間：星期一至六11:30am-10pm

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