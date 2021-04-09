尖沙嘴已有多間Café，新開業的Plan B又有甚麼特別？最大特點是這間Café的食物及飲品，竟然加入茶餐廳元素。

老闆Eric原本是一名室內設計師，工作快20年後，開始對生活感到沈悶，於是拿着積蓄，頂手一間茶餐廳改變生活模式。經過數年經驗後，Eric覺得已經熟悉飲食業運作，就再下一城，不過今次就開Plan B咖啡店，真正做他喜歡的事情。

Eric表示Plan B是港式風格的Café：「我們身處香港，而且又不是經營意式餐廳，硬要做會變成三不像。」他認為茶餐廳的蛋撻和奶茶，同樣是來自英國殖民地時期，既然香港本來是中西合璧，他的咖啡店也一樣。

最特別是鴛鴦（$46），價錢不便宜，因為選用茶餐廳奶茶茶膽，加上Espresso而成，入口先嚐到咖啡味，後來才有茶的回甘。Eric指他用了很多時間研究這杯飲品﹕「我嘗試過用手沖咖啡配伯爵茶，手沖咖啡配錫蘭茶，試過不同的方法，但效果都不太好，最後才有這組合。」另一杯茶餐廳代表啡走（$46），將咖啡變成濃縮咖啡，淡奶變成鮮奶，味道比茶餐廳出品更為突出。

除了飲品，主食也有加入茶餐廳元素，就是一系列港式味道的意大利飯。魚香茄子意大利飯（$138）夠惹味，加上芝士，能中和辣度。麻婆豆腐意大利飯（$138）加上豆瓣醬和秘製醬汁，入口微辣惹味。整體消費跟尋常Café相差無幾，看看這種港式Café又能否在區內咖啡店血戰中殺出一條出路了。

Plan B Cafe

地址：尖沙嘴山林道3號協榮商業大廈地舖

電話：2388 2344

營業時間：星期一至六 8am-10pm，星期日11am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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