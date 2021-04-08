「海鮮，我們都是即日去買，取貨回來，客人想吃甚麼，我為他們打點，保證新鮮，最重要是夠實際，絕不是瞎吹的！」荔枝角老牌茶餐廳翠豪園老闆陳潮滿說得很是真誠。陳老闆，年過花甲，架一副方框眼鏡，穿一件深色馬甲，仍整天穿梭在繁忙的茶餐廳，老老實實給客人服務，總是得到附近街坊熟客的信任。午市，來吃個茶餐一杯奶茶，晚市，則願意讓他打點一頓海鮮大餐⋯⋯

兄弟班主理工廈茶記

翠豪園驟眼看來就是家工廈茶記，其實她是碩果僅存區內老牌餐廳，見證荔枝角那些船廠變豪宅，工廠變寫字樓。「我們九零年開店，已經30多年了，以一間茶餐廳來說，佔地也算很大，足足四千幾呎，由我和弟弟主理，這麼大始終要找個熟人來打理才行，我們性格各不同，因為我相對鍾情工作，他就比較懶散一點。不過始終一起長大，沒甚麼好計較，總之有錢一起賺便好。」陳老闆與弟弟水哥，一同胼手胝足茶記。在水哥眼中，總自覺及不上哥哥。「他真的太勤力，小時候我也很怕他，因為我比他年紀小十多年，他常常會揍我。不過一直拍檔，感情一定比以前深厚， 始終他一個人做不完所有東西，我便跟出跟入，盡量幫忙，多數都待在樓面招呼客人。」水哥說。

兄弟二人一凹一凸，水哥熱情健談，愛在樓面招呼客人，大哥陳老闆為人內斂，愛對着食材，看着餐廳出品。雖然是工廈茶記，但平日出品，也有講究之處。好似生滾湯飯，湯底不是一般的味精湯或豬骨湯，指定拿白鰂魚去熬，一天平均也用上十幾斤魚，另加瘦肉、豬骨、還有藥材，湯是奶白色，真材實料，加點肉料、鮮蔬，很是鮮美，深得不少OL歡迎。晚市住家小菜，也是即叫即炒，像蜜椒香薯牛柳粒，炒功不輸大牌檔，夠乾身有鑊氣；艇皇浸菜心苗 ，魚湯之上加了蝦乾、魚肚、土魷絲，足料鮮味。來一客肉，一客菜，有飯有例湯，有時便成了附近小家庭一頓豐富而實惠的晚餐。

搞海鮮私房菜守護心血

不過 ，今時今日生意難做，並不是一味便宜就足夠。尤其隨着荔枝角近年舊區工廈的活化重建，經營餐廳不能故步自封。「之前也算是順風順水，幾個金融風暴、沙士都有一定影響，不過卻不能與現在這個疫情相提並論，我在香港六十多年，也未曾見過這麼差，加上這裏的工廠少了，搬的搬，走的走，附近很多酒樓也轉手了。」陳老闆慨嘆說。為了守着三十多年心血，即使兩兄弟年紀不輕，也決心改革餐廳，搞起海鮮私房菜，嘗試吸引區外客救亡。

陳老闆現在每每接到客人訂單，便中午特地走進屯門，找相熟海鮮檔入貨。「幫襯屯門這海鮮檔好幾年了，因為他們總能為我準備上好的海鮮，他們會去香港仔魚市場為我找不同海鮮，要多矜貴的東西，他們也有辦法。」他說。海鮮檔的阿姐總跟陳老闆老老實實。「這天扇貝太小不合用，改買大蟶子吧！」接着，又撈出生猛活脫的紅瓜子斑，尺寸恰到好處，肉質保證鮮嫩，陳老闆也很捨得，絕不議價，馬上拿下。買海鮮，陳老闆從不假手他人，堅持親自打點，為客人把關。

親自到街市入貨 保證新鮮

海鮮即日新鮮親自挑選，早上入貨，晚市就煮，保證新鮮。這裏的清蒸海魚，甚少養殖貨，像今夜那尾紅瓜子斑，火候亦掌握得剛好，肉質雪白，滑不留口。 大路一點的椒鹽鮮魷，陳老闆也特意揀選原隻新鮮火箭魷，僅上薄漿去炸，肉質又厚又鮮甜。海鮮做到水準，因為廚師班底絕不是一般的茶餐廳師傅，都是陳老闆親自揀卒。「他們也是做過以海鮮聞名的大酒樓出身，客人預訂了甚麼，想怎樣吃也可以。」他說。像近日最抵食的澳洲龍蝦，食法多樣，起肉刺身、上湯伊麵，或者簡單如炒球，也做得出色，龍蝦肉泡嫩油，再回鑊爆炒，僅僅斷生，肉質爽而不實，放久也沒出水，保持乾身，甚有功架。南非鮑魚，一般果皮清蒸，這裏則改用花雕、滷水酒醉，吃來入味鮮香。不只海鮮，還有不少功夫菜，像中式牛尾，很少地方做了，這裏用的是新鮮貨， 大件又厚肉，燜得夠腍，入口鬆化。連花膠雞也可在這裏吃到，花膠筒加上鮮雞原煲慢燉大半天，湯頭金黃，又濃又黏口，真材實料。

雖然出品有進步，但這盤生意，依然靠兩兄弟努力守着。「這一年，起碼拿了七位數資金出來撐着，誰有閒錢，便投資下去先撐着，沒甚麼所謂，難道這樣讓餐廳結業嗎？總不可以。」

弟弟水哥說道。努力守着，既因為一份感情，也因為一班夥計。「這家店也做了30多年，不想這樣壞了聲譽。最高峰，我們有過50多個夥計，每個也叫我老竇，因為這裏年紀最老就是我，每個也好像我的子女那樣，希望可以做下去吧，做得多久，便盡量做吧！」大哥接着說道。

採訪、攝影：《飲食男女》

翠豪園茶餐廳

地址：荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G01C號舖

電話：27439713

營業時間：星期一至六 7am-11pm

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！