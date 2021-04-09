昨晚海關巡查阿布泰，扣押逾百萬港幣被指未有按消費品安全條例貼上足夠標籤的貨物，多間同一立場的小店宣佈支援阿布泰，推出不同優惠。

深水埗茶餐廳番茄師兄就表示憑消費阿布泰的即日單據，可在餐廳消費同等金額。尖沙嘴台飲店小黑糖，就宣佈從4月9日至4月11日一連3日，持阿布泰當日單據，全單8折。另外今天持阿布泰單據，到美樂士多及旺角樓上Café To-Gather Café，亦有85折優惠。車仔麵店壹碗壹碟就表示暫時停賣鴨血及拌麵，呼籲客人到阿布泰購買。好好把握這優惠了。

番茄師兄

地址：深水埗基隆街255號地舖

電話：9462 1567

小黑糖

地址：尖沙咀加拿芬道45-47號宏生大廈地下D1號鋪

電話：2983 8896

全線美樂士多

壹碗壹碟

地址：筲箕灣筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下2號舖

電話：2338 1680

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！