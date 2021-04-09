夏天來臨，食慾不振，不想吃正餐或吃太油膩，大角嘴一間新輕食店壹杯，就主打濃湯、本地蔬菜沙律和麵包組合的輕食。

前身是壹碗壹碟車仔麵店，不過負責人顧先生表示壹碗壹碟的車仔麵在區內有很多競爭對手，加上疫情政策關系，營業方式十分受限制，所以他有新的想法，聘請了幾位西餐廚師，開設全新品牌：「壹杯主要用本地蔬菜、香港調味料，轉化新的飲食文化，以往香港人飲食文化以快為主，現在除了快，也希望可以吃得健康點，及注重食物原料產地。」

濃湯以西日式風格為主，每個月會推出期間限定款式。4月是黃金海膽湯($88)，選用日本海膽和鰹魚高湯熬製，表面放了有海膽多士，海膽湯口味偏重，口感非常濃厚，裏面還有4到5塊海膽，很足料。負責人還推薦另一款芫荽濃湯($58)：「市面上芫荽都是用作火鍋湯底，或製成燒賣等等。還未有人做成濃湯。」每次用15至20斤，芫荽味非常突出，散發芫荽獨有草青味，要資深芫荽迷才會接受。

另外還有急凍即食湯提供，買回家後可存放在冰格2個月，無添加味精和防腐劑。紅菜頭西芹湯($38)採用本地農場新鮮紅菜頭，添加了西芹碎，增加爽脆口感，味道清甜。口味還有甘筍薑湯和南瓜藜麥湯等。餐廳還提供輕食套餐($68)，包一款蔬菜湯（期間限定除外）、一款麵包和一盒沙律。看似份量不多，但濃湯質感濃厚，所以一個套餐已相當飽肚。

採訪、攝影：《飲食男女》

壹杯

地址： 大角嘴角祥街2號地下J號舖

電話： 5722 8983

營業時間：11am-8pm ，星期二休息

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