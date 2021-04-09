萬分感恩我是一個非常之有福又有口福的人，成長在六七十年代經濟還未曾起飛的香港，很多人為口奔馳勒緊褲頭過活，只要食得飽不敢奢望食得好。食飯「有骨落地」非常難得，只能在過時過節喜慶日子才有機會。但我們家常便飯都餐餐有骨落地，不是魚骨就是雞骨。

之前為大家示範的古法豉油雞，很高興大家話我知除了味道一流，更加帶來很多童年回憶。今次為大家示範的霸王薑葱雞，並不是我小時候的家常菜之一，而是我們去吃客家菜的時候，必點的菜式。泉章居、醉瓊樓都是歷史悠久的地道客家菜館，我細細個就去食。除了這個霸王雞，還有鹽焗雞、梅菜扣肉、炸大腸、炒三絲骨髓……可惜的是，這兩間地道客家菜館，味道已無復當年勇了！

講起上來，我阿媽在家中有做過鹽焗雞，偏偏沒有做霸王雞，相信跟我們小時候不喜歡吃薑葱有很大關係。而我呢，反而沒有整過鹽焗雞，原因很簡單，比起鹽焗雞工序繁複，我更喜歡吃快靚正的鹹雞。而這個霸王雞，我是憑回憶的味道做出來的，所以絕對不是正宗客家菜，是正宗張家菜。亦是大小T最喜愛吃的雞類菜式之一。

說來奇怪，他們兩個都喜歡吃薑葱，尤其是大T，所以即使蒸魚，我們都用上大量薑葱，上枱的時候是看不見那條魚的。霸王薑葱雞當然一樣，簡直可以用鋪天蓋地來形容。靜靜雞話畀大家知，我喜歡吃薑葱，用雞汁撈飯多過吃雞肉。煮雞汁我會加紹興酒，如果家中有小朋友，或者對酒精過敏的朋友，絕對可以省略，味到一樣咁正。

我喜歡用三黃雞，是因為有雞油，雞肉更滑，大家可以因應個人口味喜好，改用新鮮雞，或者比較瘦的文昌雞。如果用新鮮雞的話，我的選擇是泰安雞，我總是覺得嘉美雞冇雞味。如果大家食過甚麼品種的雞好味的話，記得介紹給我呀！

材料：

冰鮮三黃雞1隻

紹興酒1碗

薑葱大量

鹽1小碗

蠔油1湯匙

豉油、糖適量

做法：

1.雞洗乾淨抹乾水，用適量鹽均勻抹在雞皮及肚，最好可以醃兩三小時，醃隔夜更佳

2.蒸之前把部份薑葱塞入雞腔內，視乎雞隻大小，蒸大概45分鐘

3.取出雞攤凍，保留蒸雞汁，斬件排放碟上

4.蒸雞汁加紹興酒、蠔油、豉油、糖調味，淋在雞上

5.薑葱切幼絲排在雞上，煮滾油淋上薑葱

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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