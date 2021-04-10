最近下午茶越來越多款式，如果喜歡泰國菜，尖沙嘴過江龍餐廳Lady Nara最近就推出也有田園野餐的下午茶，非常適合拍照。

Lady Nara最近推出田園野餐下午茶（$398/2位），為客人鋪上紅白格仔桌布，食物用籐籃盛載，相當入戲。一共有4款鹹點，5款甜點，大部份都加入泰菜元素。一口份量的迷你蝦餅粉紅漢堡，麵包加入了紅菜頭汁，夾着即炸炸蝦和粉紅色沙律醬。鹹蛋黃脆雞是餐廳的人氣菜式，香脆惹味。香辣蟹肉青瓜沙律選用澳洲溫室青瓜和新西蘭蟹肉，醬汁加了冬陰，香辣清新。

甜點有班蘭味和椰子味的鬆餅，配自家製菠蘿果醬，配搭特別。脆芒果糯米飯選用泰國水仙芒，把糯米飯油炸，酥脆煙韌。椰青果凍西米糕的靈感來自傳統的泰式椰汁糕，底層是椰青大菜糕啫喱，中間有椰青水西米，椰子忌廉及粟米帶鹹味。餐廳還有海景，裝修充滿少女風，還有粉紅色大韆鞦，女生最愛！

Lady Nara Hong Kong

地址：香港尖沙嘴廣東道 3-27 號海港城港威商場 3 樓 3303 號店

電話：2153 3730

營業時間：11:30am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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