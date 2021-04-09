又到櫻花季節，北角這家日法餐廳，最近就推出四層木盒櫻花主題下午茶，讓大家沒辦法飛日本賞櫻，留港也可過過癮！

下午茶一共有5款鹹食、6款甜食，甜食全以食用鹽漬櫻花入饌，甜品師阿池指，希望令甜品不只有甜味，鹽漬櫻花能增添少許鹹香。必試法式榛子蛋糕，用上日式小丸子造型，頂部加了自家製櫻花無花果醬，還插上紙傘子，仿照櫻花樹下氣氛。日式最中餅（monaka）內夾了白朱古力慕絲，內裏加上鹽漬櫻花以及紅豆蓉，香脆不甜膩。

瑞士卷看似普通，但是次用上櫻花蜜糖忌廉口味，十分香滑；乳酪布甸外形精緻，面層鋪了一層櫻花啫喱，呈漂亮粉紅色，滑溜得來，酸酸甜甜很開胃，玫瑰花形狀的蘋果批十分吸睛，在撻中加入櫻花，烘焗至香脆，十分有驚喜。

鹹點雖沒櫻花入饌，卻也不馬虎，迷你芝士漢堡包選用自家製的手打漢堡扒，絕不欺場，煙三文魚三文治鹹香軟熟，好吃！下午茶包2杯咖啡或茶，加$30可轉成冰凍士多啤梨乳酪特飲。雖然非酒店級數，但下午餐定價$388/2位，還能對着大海景享受，算是超值！

Briketenia

地址：北角匯2期2樓206號舖

電話： 5505 1115

櫻花下午茶

供應日期：3月31日至4月30日(逢星期二至日及公眾假期供應）

價錢：$388/兩位 (滙豐卡有八五折）

採訪、攝影：《飲食男女》

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