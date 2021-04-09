微辣、帶馥郁花生味，吃串燒時蘸、吃即食麵時又要加，頓時平凡的食物也令人食慾大增，雖然賣相不討好，但沙嗲無疑是香港人至愛的醬料之一。上至餐廳一桶桶的購入，下至每人家中也必備一瓶，但市面上品牌眾多，質素參差不齊，所以推介這家由柴灣小小工廠起家的食品公司，堅持下足料，60年來依然獲得大家歡心。

用珠生花生 爽身香口

小小一瓶醬，工序卻相當繁複，每款食材也需處理。不少人吃沙嗲，貪其花生香，負責人Sam指，他們選用「珠生」花生，顧名思義，呈圓珠形，體積較小，但就較爽身香口。需預先去衣，再把花生以300°C烘香1小時，至金黃色，香味慢慢散出，然後拌成醬、再磨散，而且份量大方，足足佔醬料的5成，十分足料。接着把蒜頭、葱頭去皮，磨成蓉再炸香。

然後才可開工做沙嗲膽，菜籽油作基底，加入大地魚粉、蝦米粉以160°C煮成醬狀，香氣才得以保持良久，光是這步驟，已花去2小時，再加入南薑粉、香料、魚露、糖、鹽添味，沙嗲靈魂即成。再混和已攪散的花生醬、經爆香的乾葱、蒜頭，做出人人稱讚的沙嗲醬。

每天新鮮製造 只供貨予小店

這瓶真材實料做出來的沙嗲醬，香氣撲鼻，香醇無比，令人上癮。廠家堅持每天本地新鮮製造，平均每月賣3至4噸，但堅持不於超市上架，只供貨給小店，連叁拾士多的家用裝沙嗲牛肉麵，以及慈雲山榮記的煲仔沙嗲牛肉麵，也指定要用此品牌的沙嗲醬去製作。

採訪、攝影：《飲食男女》

綿香食品有限公司

地址：香港柴灣安業街6-10號合明工廠大廈8字樓B室

電話： 2896 6431

網頁：https://bit.ly/3mxtMMl

綿香沙嗲醬 $30至$38（建議零售價）

備註：只於部份銷售點發售

最上屋

地址：小西灣道9號富欣花園64號地舖

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