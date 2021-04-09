源自雲南的米線在香港落地生根，因地制宜演化出港式風味，人所共知的譚仔、譚仔三哥、唯一雲貴川等名店，已毋須多作介紹，但城中其實還有大量好味米線小店。

當米線遇上酸辣湯底及炸醬，是荃灣雲家令人吃得大汗叠細汗的酸辣米線；浸泡在花膠雞湯，是太子癡膠雞足料飽滿的雞湯滋味；深井小店迦南美食以鮮甜魚湯為底，啖啖都是海鮮真味；旺角雲南母女主理改良的新派米線店雲魅，亦自有一批捧場客。還有荃灣、深水埗、葵涌等不同地區的米線小店，各有不同賣點，到底哪間最適合你口味呢？

1. 雲家小鍋米線

地址： 荃灣沙嘴道328號328廣場地下G01舖

電話： 2439 5767

營業時間：11am-10pm

荃灣米線店競爭一向激烈，比較著名的唯一雲貴川、老闆娘、雲桂香都各有忠實支持者。不過最近有一間開業已經四年多的雲家，在香港米線關注組被不少人點名讚好，小店亦因此成名，近來逢午市及晚市都經常有人龍出現。

老闆兼大廚雖然年輕，卻經驗老到，十八歲已入行的他，堅持客人下單後才立刻煮，每次只會煮一碗，不會預先煮好或一次煮數碗，因為即叫即煮，湯才夠熱辣。他還指煮米線一定要用猛火，因為辣椒才爆得出香味，如果用小火煮會不夠入味，手要不停翻滾湯汁和米線，味道才能融為一體。

湯底亦講究，他每天提早五小時預備湯底，用30磅新鮮筒骨、4隻雞和金華火腿熬製，每天煮4-6小時，因此湯底口感十分濃厚，並不是水和調味料分開、水油分離的狀態，而是食材溶在湯底的口感，酸味和麻辣感突出。

接近五十款配料，都是常見的腩肉、豬大腸、豬軟骨、豬耳、雞絲等，做法仔細。像招牌炸醬，就不停翻炒一小時，入口才鹹香入味。熱賣配料豬腩肉又先用雞湯煮一遍，然後切成薄片，倒入秘製辣醬拌勻。每塊腩肉厚薄均勻，入味辣香。雖然沒有甚麼特別配料，但從湯底到配料都做得用心，值得支持。

2. 癡膠雞

地址：灣仔軒尼詩道254號地舖

電話：3563 8180

營業時間：星期一至日7:30am-9pm

花膠雞湯本身是一種廣東湯水，近年亦有火鍋店以此為湯底，太子癡膠雞就再進一步，以花膠雞湯用作米線湯底，大受街坊歡迎，最近還在灣仔開分店。

老闆入廚近廿年，特別鍾情花膠雞這款廣東湯水，認為花膠燉雞湯富高蛋白質和骨膠原，有美容功效，不過每鍋往往開價數百元，因此加入米線，令其價錢變得大眾化。

主角是湯底，早上6時開始熬煮，用20斤的雞、雞腳、鯊魚軟骨等煲足3個半小時，為了令雞肉更香，先將雞肉煲軟，下鑊煎香才拿去煲，令湯頭變得奶白，濃郁得來亦有膠質，又特意選用2公斤重的三黃雞，皮爽肉滑，油香較重，味道更好。

招牌花膠雞米線加上冰島鱈魚膠，以火爐滾着上枱，米線另上，不怕米線浸腍，花膠雞湯湯底質感濃厚，雖然有點油膩，但入口鮮甜，花膠足有手掌大，骨膠原豐富，真材實料。灣仔店還新增蝦湯，蝦頭及蝦殼先煎香，再加入雞肉、茄膏及多款蔬菜，大火煲3小時以上，蝦鮮味特別重，燒豚肉濃蝦湯米線搭配香口的豚肉，味道鮮香。另有不少小食如金磚豆腐，沾上七味粉、椒鹽等十種粉類再炸，炸皮薄脆，入口滑溜，與清鮮的米線齊食，相得益彰。

3.迦南美食

地址：深井深井村79號地下

電話：2496 0003

營業時間：星期二至日12nn-3:30pm，5:30pm-9:30pm，星期一休息

魚湯米線以往有不少名店，惜大多水準未能維持，深井深井村內的迦南美食卻是少有的出色魚湯米線。看似普通茶餐廳，但一到午市晚市都全店爆滿，靠的就是招牌魚湯米線，最平$45一大碗，淡香鮮美，性價比高。

老闆是深井街坊，父母在深井經營茶餐廳至少30年，他就和兩位中學同學合資經營小店，至今已踏入第13年。主打海鮮湯麵及飯，亦有少量東南亞菜式。老闆每天早上到荃灣街市入貨，確保用料新鮮。

靈魂是日日鮮熬的鮮魚湯，每日會用30斤魚，加上蔬菜及雞煮大概4小時，每日熬兩煲，因為魚湯保鮮期大概是4小時，所以一定要這樣分兩次熬。湯底奶白色，喝起來鮮而不腥，12款米線都以魚湯為底，魚腐、墨魚頭、炸墨魚餅等配料都是即叫即煮。必試招牌海鮮套餐，原條鮮魚可選泡煮或者脆炸，配一大碗魚湯米線，滋補營養，足料大份，兩個人食就剛剛好。喇沙海鮮麵加入蝦、蜆、花蛤及沙白一齊煮，椰香味濃而帶點微辣。

4.雲魅

地址：旺角彌敦道724-726號18樓

電話：3705 0220

營業時間：11am-10pm

米線店開到成行成市，但都是港式口味，去年開業的旺角樓上店雲魅就是少有的地道口味。由雲南媽媽與女兒齊齊合作，不提供港式米線店常有的酸辣湯底、墨丸春卷等選擇，獨沽一味過橋米線，五選一湯底加固定配料，是香港少有的過橋米線專門店。

雲魅店主來自雲南，1990年移居香港，曾經做過麵包店、便利店、批發等，不過因早午晚都是在家自己煮米線，丈夫建議開店，後來就在馬鞍山開店，不過當時都是港式小店風格，配料也只是豬扒、餃子等港式口味，雲魅卻完全不同，裝修寬敞，牆壁掛滿雲南少數民族擺設，全因今次由老闆女兒打骰，小女兒自幼跟媽媽回雲南，覺得正宗雲南米線大有可為，就說服媽媽開店。

對雲南人來說，米線的主角就是湯，店主每日早上6時就到店煲湯，用10斤豬大骨、雲南火腿骨及十幾隻雞，再加雲南娘家直送的香料一起熬煮，內有草果、八角等，最少熬足5小時先出味。

除了湯底，過橋米線的靈魂亦在於酸菜及炸醬。雲南人家家戶戶都會醃泡菜，餐廳因用量大，葉太就以家傳配方委託廠房製作，採用雲南一種叫苦菜(即香港的芥菜)，洗乾淨後晾乾水分，採用大理劍川白族的醃製手法，撈鹽加糖醃4至5日就可以。，入口略帶微酸，鹹中帶甜；炸醬用半肥瘦豬肉製作，香香麻麻，特別惹味，有助提升米線的香氣。

客人可從清雞、特色、酸菜等5款湯中選一款，另有三款不同價錢的配料可選，主菜可選牛或豬肉，配菜則多達10款，價錢不同，配菜亦不同，最傳統的昆明風味則有酸菜、炸醬、鵪鶉蛋、酥肉、午餐肉、番茄仔、粟米、響鈴、魚片及芫荽。上菜時，砂鍋湯維持滾燙，店方便教食客先將肉及蛋放入內，再加配料及麵條後即可享用，風味地道，湯底入口濃香。環境亦非常舒服，寬敞開揚，不過價錢就不便宜了，平均每碗要過百元，亦設有最低消費($70/人)，是相當高格調的米線店。

5.老闆娘雲南米線

地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖

電話：9842 1971

營業時間：12nn-10pm

開業14年，位於荃灣香車街街市，坦白說環境負分，店前排隊柯打，門前沒冷氣，夏天熱爆，但每到午市晚市都大排長龍，等閒要排起碼一小時以上才能入座，即使是買外賣，也要等起碼半小時以上。

老闆兼大廚每天早上回店以30磅豬骨、雞鮮熬湯底，加入各種香料後，湯底鮮酸麻辣，又堅持每碗都即叫即煮，令客人點不同配料都吃得到變化，不會千篇一律，即使因太辛勞而頸骨移位仍不改做法。

可選酸辣湯、麻辣湯、清湯、淨酸湯， 麻辣湯最受歡迎，配料共34款，必選各式炸物如炸豆腐、炸雞球、魚肉腐皮卷、蝦膠豆卜等，即叫即炸，香脆熱辣辣，非常足料。近年新增蟲草花薑酒湯、鮮竹豆卜胡椒湯等米線，都是重口味之選。

6.添記麵皇

地址：荃灣享和街42號地舖

電話：2499 2363

營業時間：11am-10pm

荃灣集合各類型的米線店，酸辣、魚湯應有盡有，但添記卻是唯一一間以日式豬骨湯作賣點的米線店。招牌豬骨湯底煲得如同奶白色，雖然看似有點混濁，但入口濃郁甘鮮，不會有過濃的膻香感，而且有一點勝過區內其他小店﹕喝罷亦全無口渴感，店方強調的零味精似乎可信。

配料亦有驚喜，桂魚片、鯪魚球、水餃等十多款，都是各有調味，最出色是香茅豬扒，醃得入味，煎得肥香可口有肉汁。另有魚湯、冬蔭湯，也提供車仔麵， 水準平平。

7.雲南人家風味餐廳

地址：新蒲崗康強街32-34地下8號

電話：2329 3030

營業時間：星期一至六11am-9pm，星期日休息

由雲南人經營，是城中少數提供正宗雲南米線的地方，湯底所用配料及食材，如宣威火腿骨、原條新平酸芥菜、乾丘北辣椒、西雙版納醃製的酸筍都從雲南入口，調味如甜、鹹醬油亦用昆明老字號拓東醬菜廠，特別香。炸醬用昆明昭通醬，鹹香惹味。

早年只有正宗白肉、豆花、酸筍雞、肥腸等配料口味，但入鄉隨俗，近十多年已加入車仔麵式的做法，可自選餐肉豆卜等近廿款配料。招牌是德勝豆花米線，極罕見，老闆依據家鄉昆明德勝做法，每日親自磨製豆腐花，做得軟嫩香滑。又天天炒辣油炸醬，炸醬、辣椒醬以獨家秘方處理，分外香。吃法是將豆花、米線和所有配料如鹹醬油、辣椒醬、酸菜、辣椒、肉碎攪拌來吃，滿口是不同口感層次的鹹甜辣等滋味，令人欲罷不能，滋味非常。

配菜如煎乳餅、千層峰都是家鄉地道風味，以往甚至有酥炸雜蟲、炸蜂蛹等少數民族口味，但因點的客人少，現在不是常常有貨。

8. 雲南風味過橋小鍋米線

地址 ：深水埗營盤街134 號地舖

電話 ： 2361 5002

營業時間：10:30am-11:30pm

93年開業，創辦人來自雲南，所以小店多年來都以正宗雲南口味為賣點，過橋米線、汽鍋雞、炸醬等都做得地道，湯底用大量雞骨、豬骨及雲腿骨煲煮而成，每朝早上8時開爐 ，熬得鮮濃入味；酸辣米線的辣醬以雲南辣椒來炒，香辣兼備，惹味。汽鍋雞肉多汁少，原汁原味。招牌是少有的黃鱔米線，將鱔魚切條 ， 再加豬皮一起炒， 提升鱔魚鮮味，而且即劏即炒，吃來特別爽脆。

採訪、攝影：《飲食男女》

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