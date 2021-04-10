材料：

蛋白 3 Egg Whites

他他粉 5g Cream of Tartar

砂糖 50g Sugar

糖霜 100g Icing Sugar

雲呢拿香油 ½ tsp Vanilla Extract

淡忌廉(鮮奶油) 100g Whipping Cream

砂糖 10g Sugar

生果 適量 Fruit

步驟：

1.分開蛋黃及蛋白

2.用電動打蛋器將蛋白、他他粉及砂糖打勻

3.分次加入糖霜器打發至挺身

4.加入雲呢拿香油打勻

5.焗盤放上牛油紙，加入蛋白霜用湯匙壓出凹洞及花紋

6.以130℃焗10分鐘，再以100℃焗90分鐘，放涼冷藏一晚

7.打發淡忌廉及砂糖後冷藏備用

8.生果洗淨去皮切細

9.加入已打發的淡忌廉，再放上各種水果，完成

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