材料：
蛋白 3 Egg Whites
他他粉 5g Cream of Tartar
砂糖 50g Sugar
糖霜 100g Icing Sugar
雲呢拿香油 ½ tsp Vanilla Extract
淡忌廉(鮮奶油) 100g Whipping Cream
砂糖 10g Sugar
生果 適量 Fruit
步驟：
1.分開蛋黃及蛋白
2.用電動打蛋器將蛋白、他他粉及砂糖打勻
3.分次加入糖霜器打發至挺身
4.加入雲呢拿香油打勻
5.焗盤放上牛油紙，加入蛋白霜用湯匙壓出凹洞及花紋
6.以130℃焗10分鐘，再以100℃焗90分鐘，放涼冷藏一晚
7.打發淡忌廉及砂糖後冷藏備用
8.生果洗淨去皮切細
9.加入已打發的淡忌廉，再放上各種水果，完成
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