繼芫荽陳皮魚蛋、金龍燒賣和急凍薄餅的搶購熱潮，現在輪到甜品界發威。最近雪糕界炙手可熱的產品，首推日本直送的森永雪糕班戟($17.9)，在現有32,000成員的香港雪糕關注組中，有不少相關發文，不少組員一見有貨就立刻掃清，一貨難求。

於日本推出4年的雪糕班戟(ザ・クレープ)，當年推出時已頗受歡迎，以軟熟班戟皮取代平時的香脆雪糕筒，雪糕為雲呢拿雪糕，夾雜一層層香脆的比利時朱古力，被班戟皮重重包圍，跟包裝上圖片對比，還原度相當高。日本更推出多款限定口味，去年就有Tiramisu、純生朱古力、薄荷朱古力等不同口味。可惜香港暫時只有原味。

OK便利店從2019年中開始引入原味版本，初時反應一般，直至今年一月，有32,000名會員的香港雪糕關注組開始有組員留意這雪糕，不少組員掃貨後，都大讚美味，結果多區便利店都被掃清存貨，記者走訪多間便利店都摸空，甚至要留電話予便利店店員，最後才成功購買。

搶到全城斷貨，真的這麼好吃嗎？買了原味供同事品嚐。記者Ming第一印象認為包裝設計不太用家友善，比較難撕開，但品嚐味道卻改觀：「班戟皮非常軟身，裏面放滿雪糕，除了雪糕，表面還有一些脆米和朱古力，脆米的份量多，所以咬下去很有口感，朱古力味亦很突出。」另一試食的同事Peter，則認為產品賣相新奇：「因為外皮不是脆脆的甜筒，而是軟身的班戟皮，口感新奇一點，不會太單調。我覺得味道合格，是正常雪糕味道。」

坦白說，雪糕雲呢拿香精味很明顯，以日本牌子出品的雪糕來說，並不算特別出色，唯一可取之處是班戟皮的確相當柔軟。記者曾致電供應商，查問可否訪問及提供更多售賣地點等，惜對方表示不方便接受訪問。不過便利店員工就表示，產品通常逢星期三和五補貨，如果有興趣嘗試，可碰一碰運氣。

日本森永雪糕班戟

售賣地點：OK便利店

採訪、攝影：《飲食男女》

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