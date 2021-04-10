香港人向來嘴刁又熱愛日本菜，近年提供Omakase（廚師發辦）的日本餐廳在香港越開越多。銅鑼灣一間酒店最近又有一間日本餐廳加入戰團，料理長井上渡是日本人，曾在東京銀座一間米芝蓮餐廳擔任主廚，食物質素有保證。

餐廳只提供廚師發辦，時令食材由日本東京豐洲魚市場直送香港，午市套餐最平 $880/位，晚市套餐最低消費則要$1,980/位 。所有壽司都是正宗江戶前風格，以突出魚鮮為主。

每個廚師發辦約提供7至8道料理，如果點選晚市的兩款套餐，會包括12至13款時令壽司，但沒有燒魚、燒鮑魚等其他廚師發辦店常見的熱食。高級壽司店較少有炙燒大拖羅壽司，但這兒卻有，用日本紀州空運到港的備長炭，在客人面前將大拖羅壽司炙燒大概50秒，令拖羅油香中多了梅納反應的肉香，但又仍然入口即溶，整體令人印象深刻。

海膽壽司的海膽用北海道馬糞板海膽，味道甘甜，師傅會直接放到客人手背上，讓客人直接享用﹕「因為這款壽司較容易散開，所以直接一口吃掉比較好，從師傅的手，交到客人手上就已經可以食用。」料理長井上渡說。赤身壽司先用醬油輕輕醃漬3分鐘，握壽司的過程加入日本柚子皮，入口感覺清新，魚味鮮酸。

用料優質，口味地道，而且近年大部份廚師發辦都會加入燒烤或其他類別的熟食，這店卻是獨沽一味的刺身壽司，令壽司迷吃得相當滿足。

鮨一魂

地址： 銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店一樓

電話： 3980 3001 / 6621 3936

營業時間： 星期一至日 12 nn-3pm，6pm-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！