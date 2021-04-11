「這次介紹的西班牙白酒是我老同學的出品，好有親切感。」酒評家Wilson Kwok看着這瓶Rafael Palacios Louro do Bolo($200)笑說。Rafael Palacios是Wilson昔日念葡萄酒學時的同學，「他坐我旁邊，大家經常借對方筆記。」他回憶道。

Rafael Palacios出身自釀酒家族，其兄長Alvaro Palacios更稱得上是西班牙葡萄酒的傳奇人物。然而，Rafael是自我的人，他離開了位於Rioja的家族酒莊，來到西班牙Galicia的Valdeorras，建立自己的葡萄園。「該處位處深山，海拔高，水源好，適合葡萄生長。」Wilson說。Galicia區內最知名的白葡萄叫Albariño，而Rafael反而對老二Godello情有獨鍾。「Godello果汁豐富，果味濃郁，亦帶有礦物味。」嘗一嘗這瓶2015年的出品，「聞起來有檸檬、西柚的香氣。初嘗時好像平平無奇，但細賞後蘊藏果味，結尾帶點甘苦的餘韻，有層次感。」Wilson喝罷細說，「它已經陳了6年，酒精很醇，入口細滑，再加上我跟老友的感情分，可說是完美的everyday wine。」以$200這價格來說，性價比高。「當地人喜歡吃海產，所以我亦用蒜茸、芫荽等煮了一道白酒蜆。」當白酒遇上白酒煮蜆，清爽鮮味double up。

盛酒窖SENS

地址：荃灣青山道264-298號南豐中心2102M室(中環設分店)

電話：3678 0309 / 9868 6943

營業時間：星期一至六10am-7pm

註：Rafael Palacios Louro do Bolo 2015 $200

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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