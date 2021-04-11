中環置地文華東方酒店Pop Up餅店——LMO Freshly-Baked by Richard Ekkebus回歸了！上一次是在聖誕節，因為客人反應熱烈，所以是次Pop Up會在中環置地廣場三樓開設3個月。

由酒店廚藝總監 Richard Ekkebus 及法籍糕餅師傅 Valentin Mille主理，主角是經典的法式甜點。今次pop up店一共有十款產品，當中有六款是新推出的。例如朱古力心太軟($50)、雲呢拿迷你忌廉泡芙（$35)、法式雲呢拿布丁撻（$40)等等。當中最受矚目的是巨型曲奇（$350)和巨型阿瑪菲檸檬瑪德蓮（$250)。巨型曲奇有24厘米大！可供六至八人享用。糕餅師傅 Valentin Mille指，他希望客人可以一起分享甜點，將曲奇或瑪德蓮當作生日蛋糕，巨型版的表現意外地更好，口感更濕潤，充滿驚喜。巨型版甜點限量發售，每小時最多只有兩份出爐。

除了甜點，是次POP UP餅店更新設飲品Iced Chocoholic Drink ($60)，朱古力配料每周更新，朱古力味濃厚，朱古力粉絲必喝！餅店爲了保持產品新鮮度，所有產品都是當天新鮮少量生產，餅店内更有焗爐，可以即場翻熱。

LMO Freshly-Baked by Richard Ekkebus 2.0

地址：中環置地廣場中庭 3 樓 350 號舖

日期：即日至6月30日

採訪、攝影：《飲食男女》

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