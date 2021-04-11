香甜濃郁的脆皮朱古力包着朱古力蛋糕，每層蛋糕之間以一層薄薄的奶油黏着，加上造型特別，在港式西餅中，我最愛就是這款三角朱古力蛋糕了！原因很簡單，朱古力是我的最愛！

至於這款蛋糕，坊間有兩種做法，一種是牛油蛋糕，另一種是海綿蛋糕，我較喜歡後者較輕盈的口感。這也增加了製作的難度，尤其是可可粉的比例高，拌打時非常容易消泡，所以我把「全蛋法」改成「分蛋法」來增加成功率。另一方面，蛋糕焗好後，平均切成3份，再以奶油黏合叠成3層高，並以對角切出兩個三角形，然後拼合成一個等邊三角形，最後淋上脆皮朱古力醬。或許就是這些繁複的工序，以致這個經典的三角朱古力蛋糕，越來越難在坊間見到了！想起往時，每次吃這款蛋糕，總會把它撕開一片片來慢慢享受，確實懷念，這會否也是你的童年回憶呢？

材料：(8-10件)

A) 海綿蛋糕

蛋白125克

砂糖80克

蛋黃75克

溫水30克

鹽1.5克

菜油 30克

可可粉20克

低筋麵粉70克

註：以上使用加大蛋約3隻

B) 內餡

牛油忌廉 150-200克

(參考黃梅花籃食譜)

C) 朱古力淋醬

黑朱古力120克

(55%可可脂)

菜油8-10克

工具： 焗盤(30x25cm)、電動打蛋器、白報紙(雞皮紙)、矽膠刮刀、刮板、間尺、長刀、蛋糕紙托、單柄鍋、蛋糕抹刀

預備工作：

1. 蛋白蛋黃分開；麵粉過篩待用

2. 可可粉+菜油(粟米油或米糠油)混合成液狀待用

3. 焗盤(30x25cm)鋪入白報紙

4. 預熱焗爐150℃，中層，上下火

做法：

1) 蛋白+半份糖，用電動打蛋器打至乾性發泡。

2) 另一碗內，蛋黃+半份糖+鹽+水打至粗泡便可。

3) 接着加入可可混合液拌勻，再加入半份蛋白霜拌勻。

4) 篩入全部麵粉快速拌勻後，再拌入餘下的蛋白霜，拌勻後倒入模中抹平。

5) 放入焗爐中層，上下火，150℃焗25分鐘，改溫180℃焗3-5分鐘至表面上色便可取出。

6) 出爐輕敲一兩下，倒轉於白報紙上放涼，並撕去底紙，蓋面保濕。

7) 蛋糕放涼後，平均切成三片，每片寬8-9cm，長度不拘。蛋糕片之間抹上牛油忌廉，叠起合共三層，稍為壓緊。

註：蛋糕片厚度1.5-2cm，三片重叠後，總高度約6cm為宜

8) 蛋糕體靠緊枱邊緣，對角斜切成兩個三角形。(亦可冷藏半小時後才分切)

9) 將兩個三角形直立擺放(條紋垂直)，其中一面抹上牛油忌廉，再合併壓緊，然後把兩斜面抹上忌廉，完成後冷凍15分鐘，待其稍為定型。

10) 朱古力淋醬：朱古力隔水加熱溶化，再加入菜油拌勻即可使用。

註：加入菜油有稀釋朱古力的作用，並提高流動性，使淋面不會過厚。無味的液態油如米糠油、粟米油皆可。

11) 取出蛋糕，趁朱古力溫熱時，由頂端開始再淋到蛋糕的兩面，稍加抹開至全面覆蓋便可。

12) 蛋糕先冷藏一會，待朱古力稍為凝固定型(但不宜過硬)，便可分切享用。

賞味期：冷藏保存約3-5天。

溫馨提示：

1. 把蛋糕體切成兩個合比例的三角形，是製作這款蛋糕最關鍵的時刻，注意如下：

a) 把蛋糕體靠近枱的邊緣，方便斜切時刀片貼緊枱邊，借力切得更直

b) 用刀先在蛋糕左右兩端，斜角切個開口，以便對邊切開時，接口位不被拉破

c) 正式切開時，用硬卡或間尺輕壓蛋糕表面，施刀時會更平均，切口亦會平整

d) 切成兩個三角形後，將其直立擺放，條紋是垂直便對了，用牛油忌廉塗抹兩邊蛋糕，再合併起來

示範：Cannes Cheung

攝影：葉天榮、潘志聰

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