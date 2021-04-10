生吐司在香港很受歡迎，麵包香軟濕潤，富有彈性，又有麵粉香，吸引不少粉絲追隨，早前來港開業的日本生吐司名店更是大排長龍。最近連鎖便利店都緊貼熱潮，推出了類似產品，共有三款口味，除了原味之外，還有芝士和合桃兩種味道。三款均賣$19.5/包，每包都沒有切片，份量跟人氣日本過江龍差不多，價錢便宜一半有多。

三款方包都標榜100%日本麵粉製作，而且不含雞蛋。首先打開包裝，外形是一磚正方體方包，未經切割，每邊大概10 cm 長。原味吐司頗像很受歡迎的過江龍，上有蓋印，不過「醇」，質感按起來柔軟，不過撕開麵包，就沒有拉絲效果，口感濕潤，味道偏甜，麵粉香不足。合桃吐司切開麵包時，會見到有零碎合桃，麵包質感就相對較為挺身，反而味道方面就沒有原味般甜，多了一份麵粉香。芝士吐司切開後，就像麵包店買到的芝士方包，有粒粒芝士，份量適中，賣相不錯，但芝士味道入口不算太突出。

整體來說，這三款新推出的日本吐司，包裝相當吸引，但味道就略有瑕疵，勝在價錢不算太貴，購買亦方便，突然想吃時也可以買到。

售賣點：OK便利店

採訪、攝影：《飲食男女》

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