「很多朋友都知道，我很害怕去那些椰林樹影、陽光海灘的地方。為甚麼我今日會專程來淺水灣，因為有人告訴我，在這個遊客區有間中菜館做得頗好，會不會是那些騙外國人的中菜？等我立即去試試。」名廚 Ricky 笑說。

這間位於 淺水灣 海灘商場旁邊的中菜館，設計開揚，裝潢古色古香。平日來人流不多，環境更清靜。餐牌上的選擇多，由點心、燒味、小菜、粉麵到甜品都有，收費貴是意料中事，點心平均六七十起，跟五星級酒店相差無幾。

Ricky甫坐下，二話不說便柯打了點心下午茶，逢星期一至五下午二時半至六時推出，每位$128，包括三款點心及一杯紅酒或白酒。「一看這個 叉燒包 ，便知道有些料子，如果是叫貨回來的，沒可能發得這麼漂亮。它的顏色不是唇膏的顏色，餡料沒有下人造色素，又不會死甜。包的皮更不黐牙，軟腍中帶些少彈力。」Ricky邊吃邊說。蝦餃賣相漂亮，咬下去爽口而有蝦味，但蝦餃上的黑松露反而沒必要用。春卷像雪茄般粗，蝦肉一樣爽口，芝士份量恰到好處。他試完這三款點心之後，覺得味道很對辦，配襯的新西蘭餐酒也很醒神，決定柯打多些點心來吃。

點心即叫即蒸，全部都熱辣辣。先來春風得意腸，Ricky隨即一口咬下去。「春風得意腸的外層，其實是用腸粉的皮包住一個炸脆了的網紙，裏面有蝦肉和很多配料。如果你拍得太多相或說得太多才吃，那些很脆的網紙便會很快變腍。」他很喜歡這個腸粉，雖然其貌不揚，一點都不光滑，但它的粘米粉成份很重，特別有米香。跟住是燒賣，體積明顯比一般的大顆。他欣賞燒賣用的蝦肉和豬肉都是手切而來的，蝦肉不但爽，還吃到有力度的豬肉餡在燒賣裏面。反而燒賣上面的鮑魚，也可以不用。

除了點心，燒味也有水準。看燒味拼盤的賣相，已知非同小可。「燒腩仔的皮很薄，又香脆又鬆酥，像威化的感覺。還有自家製的芥辣有誠意，不是一罐罐買回來的。」叉燒則用西班牙伊比利亞豬肉的脢頭，口感清爽，好吃在不是太甜，不像坊間的叉燒，用很厚的糖膠去包住。至於豉油雞，雞肉嫩滑，火候恰當，豉油汁的味道也平衡，只是酒味不夠。他也喜歡豉油皇炒麵，夠鑊氣，配料又足，每口都吃到銀芽韭黃和葱，炒得再乾身更好。

最後試 古法馬拉糕 。「年輕時我做過點心，那時候用麵種去做，跟發粉做的馬拉糕相差很遠。這個便像以前的做法，入口有糖的香味，又有發酵的香味，最棒是它像忘了下糖，一點都不覺得甜 。還有吃馬拉糕，我喜歡吃完之後，手指是油淋淋的，因為這些用真正古法做的馬拉糕，是下豬油去做的。」Ricky笑說。

整體上，他說這店的食物達中上水準，最難得的是在這些遊客區，以為吃中菜的地方一定會中伏，但在這裏卻找到這樣的質素。不過始終是遊客區，價錢亦非街坊小店的價錢，人均消費每位三四百元。「沒辦法，在這個地方，間間都是這些價錢的。」Ricky說

採訪：黎詠詩

攝影：葉天榮、潘嘉雯

粥粉麵飯

地址：淺水灣海灘道26-30號The Pulse 1樓113號舖

電話：2668 8970

營業時間：星期一至四11am-8:30pm

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！