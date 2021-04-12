過年煮齋，不想太麻煩，乃着傭人買真空包裝白果，結果她卻買了帶殼白果一斤，所以我便把一部分做了這道菜。白果很嫩，顏色青翠，很多都沒有芯，吃起來頗有諫果回甘的韻味，我便懶得花時間除芯了。小花菇是特意去找的，求與白果同大小而已。

材料：

白果(連殼) 3/4杯

雞湯 1/2杯

鹽、糖 各少許

小花菇 50克

油 2茶匙

雞胸肉 1塊，約150克

泡油用油 1杯

紹酒 2茶匙

冬筍 1隻，約250克

鹽、糖 各1/2茶匙

西芹 2莢

紅椒 1隻

蒜 1瓣，切片

雞肉調味料：

水 1湯匙

蛋白 2茶匙

鹽 1/4茶匙

糖、胡椒粉 少許

生粉 1茶匙

紹酒 1茶匙

麻油 1茶匙

預備：

1.沖淨小花菇，置碗內以溫水浸過面，至發脹後去蒂，擠乾，留浸菇水。

2.雞胸肉去膜剔筋，順紋先切1.5厘米粗條，再逆紋切丁(1)，置碗內逐少加水，待水吃進肉內方下蛋白同拌勻，最後下調味料，放冰箱內冷藏待用。

3.白果去殼，汆水後去皮，放在小鍋內加入雞湯1/2杯(2)，中火煮至雞湯收乾，白果腍軟而咬口仍韌時，加鹽、糖少許，留用。

4.冬筍去皮切去多纖維的頭部，餘下的切1厘米方丁(3)，放小鍋內加水半滿、糖和鹽，大火煮3分鐘，移出沖冷後瀝水(4)。

5.西芹撕去纖維，切1厘米方丁，紅椒去籽和瓤，亦切小方丁。(5)

炒法：

1.小花菇以油2茶匙爆透，加入浸菇水，煮至汁液收乾(6)，下些許糖鹽調味，移出。洗淨鑊。

2.置中式易潔鑊在中大火上，鑊紅時下油1杯，熱油至放下木箸時有氣泡產生時便挑散雞肉，放入油內(7)，關火，將雞肉鏟至分散便可連油倒進架在大碗上之炸篱內瀝油，留些許油在鑊內。

3.置鑊回火上，先下蒜片稍爆，雞丁回鑊，灒酒，次第將白果、竹筍丁和小花菇下鑊(8)，繼下西芹丁一同炒勻(9)，試鹽味，最後下紅椒丁，一同鏟勻(10)，不用加芡便可上碟。

（原文刊於2008年661期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！