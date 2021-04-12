很多人家中都用會鐵鍋煮食，無論是平價或昂貴，都會面對生鏽問題。鐵鍋生鏽對身體有沒有害，有不同說法，但是用生了鏽的鐵鍋煮東西吃，很容易會有鐵鏽味，影響食物味道，有甚麼方法解決呢？油是一種很好用的防鏽物料。鐵鍋生鏽是因為鐵質接觸到空氣裏面的氧分，出現氧化作用。

想防止生鏽，烹調完，洗完鐵鍋，在鐵鍋表面掃一層薄薄的生油，阻隔鐵質跟空氣接觸，就可以減低氧化，下次烹調的時候，洗掉油，多做少許功夫，就可以防止鐵鍋生鏽。萬一真的生了鏽如何處理呢？很多人喜歡用鮑魚刷或百潔布擦，其實這樣很容易刮花鐵鍋，令表面變得不平滑，很易黐底，改用白醋或洗米水浸一浸鐵鍋，再用布抹乾淨鏽迹，掃一層油，如此就沒那麼容易黐底，又可以保養鐵鍋。

採訪、攝影：《飲食男女》

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