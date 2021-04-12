作為一個酒徒，有居酒屋開業，豈會錯過？九龍城這家上戶酒場選址着實奇怪，龍崗道近公園這一段在如此市道下許多店舖已結業，若非為了去對街的郵局寄包裹，也不容易發現。九龍城不是沒有日本菜，但叫價高，質素未必成正比。這一家或許是例外，所以光顧那天，竟然愈夜愈旺，由年輕情侶至叔伯街坊一樣是座上客。就像大部分居酒屋一樣，刺身、壽司、燒物、炸物等包羅萬有。但個人在居酒屋點菜，有兩大規條。第一，不吃壽司刺身，這些應留待在壽司店吃。第二，必選濃味的才好下酒。

頭盤選了這款效法意大利菜bagna càuda的沙律，在日本好流行，把蔬菜條蘸些溫熱的大蒜鯷魚醬，鹹鹹香香，令青瓜甘筍都變得適合送酒。一系列煙燻菜亦是下酒好菜，每款用獨立小鍋，以櫻花木碎燻香。嚐了煙燻牛舌、帆立貝等，更喜歡這款燻蘿蔔芝士，黃色醃蘿蔔好爽脆，中間夾住軟滑的法國芝士，好吃！

煙燻三文魚吃得出慢煮的效果，粉紅色魚肉出奇地細嫩滑溜。反而本來寄予厚望的五式芝士薄餅，對我這種芝士癡來說，味道太淡，吃不出藍芝士應有的鹹香。

杯中酒已乾，是時候再來一杯。這次不是一般生啤，而是混入黑啤的「鴛鴦」生啤，泡沫比原味的生啤更綿滑，但又不像一般黑啤般膩。酒味較濃，下酒菜的味道相應更重味。辣酒花螺雖然細細隻但好鮮味，加上辣酒汁，下酒剛剛好。這款韭菜炒雞肝，即叫即炒，新鮮熱辣，滋味應該不會比《深夜食堂》的韭菜炒豬肝遜色。最後叫炸物壓軸，這款炸豆腐外層鋪滿櫻花蝦，炸香後蝦味更濃郁，中間豆腐細滑。食物評分我給3.5分。可惜限聚令未放寬，酒興正濃就要說goodbye；難怪這麼多人寧願叫外賣，在家慢慢歎。

上戶酒場

地址：九龍城龍崗道33-39號龍翔閣地下A號舖

電話：5548 0891

營業時間：12nn-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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