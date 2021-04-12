要數深水埗的咖啡店，真的讓人眼花繚亂，不過新開業的LOOP KULTURE主題就很特別了，應該是區內首間以綠色生活為主的咖啡店。

LOOP KULTURE裝修充滿大自然元素，放滿大小不同植物，桌子、座位都以木頭製成。咖啡店內更有零售店，賣健康食材和生活用品。產品來自世界各地，也有本地品牌。無包裝零售支持環保，客人可以自備容器，購買穀物、果仁等健康食品。

食物方面，咖啡店走健康輕食路線。招牌咖啡有LOOP（$52），是一杯椰子美式咖啡。將椰子水雪成冰，味道不會因為冰融而變淡，倒入美式咖啡和椰漿，很適合夏天Reddish（$52）是西柚五味子梳打，五味子是一種韓式養生飲品，顏色會漸變，冰塊裡更有花朵，打卡一流！

通常在咖啡店只有窩夫或班㦸，但這裏有法式多士Caramelized Banana Pain Perdu（$98），雞蛋味濃郁，焦糖香蕉畫龍點睛。Rainbow Yogurt Bowl（$78）色彩繽紛，表面還有食用花，賣相搶眼又健康。

LOOP KULTURE

地址：深水埗鴨寮街90號地舖

電話：從缺

營業時間：10am-6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。（海外讀者訂購請按此）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！